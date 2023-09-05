سر رشاقة ممثلي هوليوود..تفاصيل دواء تخسيس شهير لقبوه بالمعجزة

أثارت شركة Wegovy، المصنعة لأدوية إنقاص الوزن، ضجة كبيرة بعدما أصبحت الشركة الأكثر قيمة في أوروبا، متفوقة على شركة LVMH الفرنسية الفاخرة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، جاء هذا النجاح بعد إطلاق الدواء الشهير في المملكة المتحدة من قبل شركة الأدوية الدنماركية العملاقة نوفو نورديسك، ارتفعت قيمة أسهم Wegovy ووصلت إلى 428 مليار دولار في سوق الأسهم.

يعتبر Wegovy علاجًا للسمنة يتم تناوله مرة واحدة في الأسبوع، ويعمل على خداع الأشخاص ليعتقدوا أنهم شبعوا بالفعل، مما يؤدي إلى تقليل كميات الطعام المتناولة وفقدان الوزن.

وهذا الدواء قد لاقى اهتمامًا كبيرًا من الجمهور والمشاهير، وشخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك هي من بين المستخدمين المبلغ عنهم للعقار.

واستحوذ على اهتمام هوليوود والجمهور على نطاق أوسع منذ أن تمت الموافقة عليه من قبل المنظمين في الولايات المتحدة في عام 2021.

وقد تم وصف الدواء- وهو علاج لمرض السكري له تأثيرات مماثلة - بأنه دواء "معجزة"، لكن الخبراء يحذرون من أن الادوية ليست حلا ولا بديلا عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

في التجارب، غالبًا ما يستعيد المستخدمون الوزن مرة أخرى بعد التوقف عن العلاج، وكان هناك نقص عالمي في كميته.

في المملكة المتحدة، تقول إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن المرضى لا يمكنهم استخدام Wegovy، الذي يحتوي على عقار سيماجلوتايد، إلا إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن بشكل كبير ويعانون من مشاكل صحية مرتبطة بالوزن.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يعاني ما يقرب من واحد من كل ثلاثة بالغين من السمنة في المملكة المتحدة، وهو أعلى مستوى في أوروبا.

وفي الشهر الماضي، أظهرت تجربة جديدة أن Wegovy أثبت أيضًا قدرته على تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية ، وبينما لا تزال النتائج بحاجة إلى مراجعة كاملة، اتفق الخبراء على أن النتائج قد تكون مهمة.