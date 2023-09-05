السيسي يوضح أصعب شيء يمر به أي إنسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه من المهم ومن الأمور التي تسعدنا أن مصر على استعداد لتنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بشكل سنوي في ضوء تبادل المعلومات الهامة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أن الدولة المصرية بمواردها غير الكبيرة أن تسعي لتلبية احتياجات مواطنيها.

وتابع الرئيس: أرى أنه أصعب شيء يمر به أي إنسان أن نعرف حجم المطلوب إنفاقه وحجم الموارد المتاحة لدي الدولة.

وأكمل: من الصعب الانفاق على التعليم وغيره من الخدمات في ظل الزيادة السكانية التي تفوق حجم الموارد مشيرا إلى أن مصر مرت بالعديد من الازمات علي مدار السنوات الماضية ولعل الحروب الـ5 التي خاضتها مصر خير دليل موضحا أننا بحاجة إلى الوصول إلي معدل نمو سكاني مناسب لتقليل الزيادة الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الماضية .

وأوضح الرئيس أنه لا يتفق مع الحرية المطلقة في الإنجاب بعدد كبير من الأطفال .. حيث أن الدولة تتحمل جزء كبير من تلك الزيادة ولذا المسئولية مشتركة ويجب أن تكون وفق خطط منظمة بخطوات.

ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.