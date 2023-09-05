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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير والتجميل بمدخل الديوان العام

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مدخل ديوان عام المحافظة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال التطوير والتجميل التي تتم بمدخل الديوان العام للمحافظة، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير المنشآت الحكومية على أعلى مستوى تماشيًا مع أعمال التنمية التي تشهدها الدولة وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة المنشآت والمصالح الحكومية، لخلق جو مناسب لأداء العمل وأداء الخدمة للمواطنين علي أكمل وجه وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد صلاح مدير المشروعات الهندسية وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية ومحمد عبدالحفيظ مدير الشئون الإدارية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن أعمال التطوير تشمل إنشاء جدارتين على جانبي المدخل يتوسطهما شعار المحافظة فضلا عم تركيب طوب فرعوني على الحوائط بالإضافة إلى نافورة وأحواض للزهور بالطوب الفرعوني لتعطي مظهرًا جماليًا يتكامل مع المظهر العام للديوان من الخارج في إطار رؤية المحافظة نحو رفع مستوى الخدمات وتطويرها.

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حيث تفقد المحافظ، أعمال التطوير وأطلع على الموقف التنفيذي وآخر المستجدات وفقًا للخطوات المحددة التي تم وضعها بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة الأعمال والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت مع مراعاة الجودة وتطبيق المواصفات القياسية في جميع المراحل التنفيذية.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أهمية تطوير مواقع العمل لأن ذلك ينعكس بالايجاب علي مؤدي الخدمة ومتلقيها لافتًا إلى أن تطوير المباني والمنشآت الحكومية قيمة مضافة وله أهمية كبيرة في نفوس العاملين والمواطنين من أجل تأدية وتلقي الخدمة علي أكمل وجه منوهًا إلي أن جزء من تقديم الخدمة هو حسن المظهر العام لمكان تلقي الخدمة ، مؤكدًا على استمرار العمل وعدم توقف أعمال التطوير بجميع أنحاء المحافظة وإنهاء كافة المشروعات طبقًا لبرامجها الزمنية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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