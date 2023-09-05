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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 28 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة بمركز الفتح في أسيوط

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة بمركز الفتح في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

 وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
 

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية من جهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق والتموين والصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جوددة المنتجات المعروضة فضلا عن حملات المرافق للحد من اشغالات المحال التجارية والالتزام بحدود محلاتهم لتحقيق السيولة المرورية في الشوارع والحفاظ على حق المواطنين في المرور الأمن بالطريق العام.  

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وفي هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة لإحكام الرقابة عليها بنطاق المركز بالتنسيق مع حماية المستهلك والتموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والامن الصناعي والبيئة ورخص المحلات والاشغالات وبمشاركة عطا أحمد نائب رئيس المركز وجابر سليمان سليم مدير إدارة تموين الفتح ومحمد أحمد سيد الطوابي مأمور ضبط قضائي بتموين الفتح وعلاء درويش مسئول حماية المستهلك وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرًا تموينيًا متنوعًا وتم ضبط عدد 354 علبه سجائر بدون فواتير وامتناع عن البيع وكمية من اللحوم والكبده المستورده قدرها 40 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطن.


وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات بناءا على توجيهات محافظ أسيوط لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الإنضباط حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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