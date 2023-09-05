مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب يكرم سلاف فواخرجي في دورته الأولى

كرم مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، النجمة السورية سلاف فواخرجي، خلال دورته الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 الى 27 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة.



قال محمد الباسوسي إن تكريم سلاف فواخرجي في مهرجان الغردقة لسينما الشباب إحتفاء بتجربة خاصة في السينما العربية، قدمت من خلالها عددا من الأعمال المهمة على شاشة السينما في مصر وسوريا كممثلة ومخرجة.



أضاف الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، أن تكريم فواخرجي في الغردقة السينمائي هو إضافة مهمة لدورة المهرجان التأسيسية، وتأكيدا على أهتمام المهرجان بإلقاء الضوء على التجارب الشابة، مشيرا إلى أن سلاف فواخرجي لعبت أولى بطولاتها السينمائية وهي في سنوات الدراسة بالجامعة.



من جانبها أعربت سلاف فواخرجي عن سعادتها بالتكريم في مهرجان لسينما الشباب، وفي دورته الأولى التي تمثل حالة من حالات التطلع للمستقبل.



وأشارت النجمة السورية إلى اعتزازها بالمشاركة في تأسيس مهرجان يقام على أرض مصر، والتي تعتبرها بلدها الثانية ومحطة انطلاقها فى ساحة الفن العربي، مؤكدة على عمق العلاقة بين الشعبين المصري والسوري.



يذكر أن سلاف فواخرجي ممثلة سورية، درست بقسم الآثار في كلية الآداب بجامعة دمشق، كما درست الفنون التشكيلية في معهد أدهم إسماعيل للفنون بسوريا؛ وبدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من دراستها الجامعية، وذلك عندما اختارها المخرج ريمون بطرس لبطولة فيلمه "الترحال"، ثم قدمت فيلم "نسيم الروح" مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، للتوالى بعد ذلك أعمالها على الشاشة الكبيرة والتي بلغ عددها 15 فيلما.



وكان لسلاف حضور مميز على شاشة السينما المصرية من خلال فيلمي "حليم"، و"ليلة البيبي دول"، فيما قدمت في الدراما التليفزيونية عدد كبير من المسلسلات بين سوريا ومصر، من أبرزها أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع، وغيرها.



وخاضت سلاف تجربة الإخراج والإنتاج من خلال فيلمها "رسائل الكرز"، والذي شارك في عدد من المهرجانات السينمائية.