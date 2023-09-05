الأغلى في التاريخ وامتيازات خرافية.. تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير لضم محمد صلاح

أكد تقرير صحفي أن نادي اتحاد جدة السعودي قدم عرضا جديدا لنادي ليفربول للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، قدم اتحاد جدة مبلغًا قياسيًا عالميًا مذهلاً قدره 215 مليون جنيه إسترليني لنادي ليفربول مقابل ضم محمد صلاح بينما يسافر رئيس النادي السعودي. إلى لندن لإجراء محادثات.

وأضافت أن محمد صلاح قد عُرض عليه 2.45 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا لترك أنفيلد مع حوافز إضافية، إذ تم إغراءه بنسبة كبيرة من مبيعات القمصان، ومكافأة فوز قدرها 55 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أدوار سفير لثلاث شركات سعودية كبرى على الأقل طوال مدة عقده، وقد يساوي ذلك 18 مليون جنيه إسترليني إضافية مع استعداد كل شركة لدفع 6 ملايين جنيه إسترليني لكل منها.

وأضافت أنه إذا فشل هذا العرض، فسوف يركزون على تقديم عرضا جديدا عند إعادة فتح نافذة الانتقالات في بداية العام المقبل.

وأوضحت أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أصر باستمرار على أن صلاح ليس للبيع، لكن ممثلي المهاجم حريصون على الاستماع إلى العروض.

ووصفقت الصحيفة إغراءات اتحاد جدة بـ “صفقة القرن” حال نجاح المفاوضات، إذ سيصبح النجم المصري أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وشارك صلاح أساسيًا في جميع مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.