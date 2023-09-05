جلسات عمل مكثفة لصناع "نقطة سوداء" استعدادا لبدء تصوير المسلسل خلال أيام

يعقد صناع مسلسل "نقطة سوداء"، جلسات عمل مكثفة حاليا، لحسم اختيار عدد من الأسماء المشاركة في العمل وبعض التفاصيل الخاصة بأحداث المسلسل، استعدادا لبدء تصويره، خلال الأيام المقبلة.

وقام المخرج محمد أسامة، بمعاينة أماكن التصوير، والإشراف على التجهيزات والديكورات الخاصة بالمشاهد الأولى للمسلسل قبل بدء انطلاق المشاهد الأولى للعمل، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي، مليء بالإثارة والتشويق.

ومن المقرر عرض مسلسل "نقطة سوداء" خارج ماراثون دراما رمضان المقبل، وطرحه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة بعد تجهيزه للعرض عقب انتهاء تصوير مشاهده بالكامل.

مسلسل "نقطة سوداء" يضم كلا من: الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وعدد من الفنانين الشباب، وهو من إخراج محمد أسامة.

ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهم كل من: شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

كانت أخر مشاركات ناهد السباعي الفنية، في مسلسل "الأجهر" أمام الفنان عمرو سعد، كما جسدت شخصية "زينب" في المسلسل السعودي "دفعة لندن"، أمام لولوة الملا، ليلى عبد الله، ميلا الزهراني، صمود المؤمن، رهف محمد، وآلاء شاكر، وآخرين، تأليف هبة مشاري، وإخراج محمد بكير.

وعلى مستوى السينما، ظهرت ناهد السباعي كضيفة شرف في فيلم 2 للإيجار الذي قام ببطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت وكان من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي، وشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم ميرهان حسين، إيمان السيد وآخرون.