الرئاسة التركية تكشف حقيقة عقد لقاء جديد بين بوتين وأردوغان

علق مصدر في الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، على التقارير الإعلامية التي تتحدث عن لقاء جديد محتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المصدر : "ليس لدينا أي معلومات عن اجتماع جديد، في الوقت الراهن".

كان بوتين قد استقبل، أمس الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه: "لا توجد خطط للتوصل إلى أي اتفاقيات محددة، وكان الهدف الرئيسي أمس ضبط المواقف حول مجموعة غنية جدا من علاقاتنا الثنائية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول المشكلات الإقليمية المعروفة ونقل مواقف الطرفين لبعضهما البعض، وقد تحقق هذا الهدف، وجرت مفاوضات بناءة ومثمرة للغاية، ولم يكن مرجحا التوصل إلى أي اتفاقات ملموسة".

وأشار بيسكوف إلى أن "اتفاقيات الحبوب عملية متعددة الأطراف، ومن غير المرجح بعد إمكانية الاتفاق على شيء محدد".