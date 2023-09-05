تركيا.. القبض على 5 مشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 5 أشخاص في عملية تستهدف القضاء على مصادر تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح يرلي كايا عبر حسابه على منصة "إكس"، أن فرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، نفذ عملية للكشف عن أنشطة تمويل التنظيم الإرهابي.

وأشار يرلي كايا إلى أن العملية استهدفت المشتبه بهم بالانتماء إلى "داعش"، والمكتبات التي تصدر منشورات غير قانونية باسم التنظيم، و6 مشتبه بهم يوفرون تمويل لأشخاص مسجونين ومعتقلين بتهم الانتماء للتنظيم.

ولفت إلى أن العملية نفذت في 5 مناطق بولاية إسطنبول، وقال: "تم إلقاء القبض على 5 مشتبهين بهم وضبط مواد رقمية عديدة و73 ألف دولار أمريكي".