قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أمريكا لا يمكنها إلا أن تأمل في أن يتم التسامح معها بعد انتصار روسيا في الصراع في أوكرانيا.

وأضاف ريتر: "لقد ارتكبنا بشكل جماعي أخطاء جسيمة ضد روسيا، لكن الروس لديهم قلوب كبيرة وعلينا أن نأمل أن يتمكنوا من مسامحتنا ومواصلة التعاون معنا".

وأوضح أن “الروس سيفوزون بالتأكيد، لكنهم لن يكونوا انتقاميين مثل أمريكا”.

وفي وقت سابق، قال ريتر، إنه بالنسبة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، فإن انسحاب روسيا الطوعي من الأراضي التي سيطرت عليها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، هو وحده الذي سيعتبر انتصارا.

وأضاف ريتر: "هذا مجرد تفكير بالتمني، لن يحدث.. لكن كما تعلمون، عندما تلتقي النظرية بالواقع في ساحة المعركة، تكون النتيجة دائمًا موتى. وقد مات العديد من الأوكرانيين بالفعل بسبب هذا الخطأ المأساوي الذي ارتكبه الناتو والحكومة الأوكرانية".

وأوضح أن “واقع الهجوم المضاد الأوكراني هو أنه محكوم عليه بالفشل”.