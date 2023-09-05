سلسلة من الندوات التوعوية لتمكين المرأة بمطروح اقتصاديا اجتماعيا

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن وحدة تكافؤ الفرص لشؤون المرأة بديوان عام محافظة مطروح، تواصل تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية للسيدات بمدن ومراكز المحافظة.



ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة الحمام ندوة توعوية موسعة تضمنت الندوة عدة محاور منها التمكين الاقتصادي للمرأة والتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة وكذا توعية السيدات بأهمية ترشيد الطاقة (الكهرباء – المياه)، وذلك بحضور رئيس المدينة وممثل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرية التضامن الاجتماعي ومسئول وحدة تكافؤ الفرص بالمركز وحشد كبير من السيدات والرجال بالمركز تجاوز 70 فردا حيث تم فتح حوار مفتوح مع السيدات حول التيسيرات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للسيدات لإقامة المشروعات الصغيرة وذلك للمساهمة في تنمية ورفع مستوى المرأة اقتصاديا، وإيجاد مصدر دخل ثابت لها وتمكينها اقتصاديا وكما تم التطرق خلال الندوة للدور الهام للمرأة في تربية ابناها على الثقافة الخاصة بالاستهلاك الرشيد والحفاظ على الطاقة.

كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة الضبعة. ندوة تثقيفية موسعة تحت عنوان الزواج المبكر وأضراره الصحية والاجتماعية للسيدات وخطورة الحرمان من التعليم وبحضور ممثل من مشيخة الأزهر بالمركز وممثلي من الإدارة الصحية والتضامن الاجتماعي والرائدات الريفيات بالضبعة ومسؤول وحدة تكافؤ الفرص بالمركز.

من جانبها، أوضحت دعاء زيان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أنه بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت إشراف اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وتعليمات الدكتورة إيمان السبكي رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية تستمر أعمال تنفيذ الخطة الموحدة للوحدة لرفع مستوى الوعي للمرأة الوصول إليها بمختلف فئاتها بمدن ومراكز وقرى المحافظة لمساعدتها على رفع المستوى المعيشي لها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، مع تعزيز دورها للمشاركة في جهود التنمية بالمحافظة، تحقيق رؤية مصر 2030.