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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن استعدادها لاستضافة فعاليات أسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اجتمعت لجنة الإقامة والإعاشة بجامعة حلوان لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالاستعدادات والترتيبات الضرورية لاستضافة  فعاليات أسبوع شباب الجامعات.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن استعداد الجامعة لاستضافة وتنظيم أسبوع شباب الجامعات، حيث أكد على أهمية هذه المناسبة التي تعزز التواصل والتفاعل بين طلاب الجامعات المختلفة.

 وفي تصريحاته، أشار رئيس الجامعة إلى أن الأسبوع سيكون فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الشباب، وتعزيز دورهم المحوري في بناء مستقبل مشرق.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاستعدادات الشاملة لضمان تنظيم أسبوع شباب الجامعات بأفضل شكل ممكن، ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة واسعة من الطلاب مما يعزز من تبادل الخبرات والتواصل بين الجامعات المختلفة.

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذى يفيد اجتماع لجنة الإقامة والإعاشة برئاسة الدكتور سامح جمال وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على دار الضيافة ومطاعم الجامعة لترتيب اللمسات النهائية لتخصيص أماكن إقامة مناسبة كل فئة  بالاسم ورقم الغرفة.

ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .

التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات Jobs Education لجنة الإقامة والإعاشة

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