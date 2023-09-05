محافظ الشرقية لـ وزير التعليم: 56 مدرسة جديدة جاهزة لدخول الخدمة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمام بقطاع التعليم وتسعي جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبحث سبل تطوير العملية التعليمية والوقوف على إستعدادات المحافظة لإستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وأشار محافظ الشرقية إلى جاهزية 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلاً وبتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد ، وكذلك الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لعدد 74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه ، بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصل بتكلفة 280 مليون جنيه ، وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه ، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز الحسينية.

وتطرق الإجتماع إلى بحث إجراءات افتتاح مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem في مدينة فاقوس خلال العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتوسع في عدد المدارس بالمحافظة، فضلاً عن بحث سبل سد العجز في المعلمين وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف انحاء المحافظة وكذلك بحث سبل تفعيل وتعظيم دور مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان والخدمات التى يقدمها ويتم خلالها مراعاة كافة المعايير العالمية.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمجهودات محافظ الشرقية في المتابعة المستمرة لسير إنتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة وتوفير بيئة مناسبة ليتمكن الطالب من الحصول على كافة المعلومات الدراسية بسهولة ويسر لحصد مراكز متقدمة في الشهادات العامة على مستوي الجمهورية ، مؤكداً على إستمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التعليم بالشرقية باعتباره من أهم الركائز الأساسية لبناء الدولة وتقدم المجتمع.