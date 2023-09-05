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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة تدريبية مجانية لطلاب جامعة عين شمس عن توليد الأفكار الإبداعية للمشروعات

جانب من الورشة
جانب من الورشة

نظم مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالتعاون مع وحدة التضامن بجامعة عين شمس، وكلية الالسن، دورة تدريبية مجانية ضمن مبادرة الطالب المنتج بعنوان توليد الأفكار الإبداعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الإجتماعى، وتعتبر الدورة التدريبية ضمن الدورات الموجهة لتنمية قدرات رواد الأعمال فى المجالات المالية والإدارية.

 

تقام الدورة تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الإجتماعية، ود سلوي رشاد عميد كلية الألسن، وبتنسيق د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقامت الخبيرة الدولية د. مي التلاوي، بإلقاء محاضرة تناولت فيها فكره كيفية توليد الافكار الابداعية، كيفية التفكير  والإعداد للمشروع، الي جانب تعريف  الريادة وريادة الأعمال والفرق بين رجل الاعمال ورائد الاعمال وكذلك سمات رائد الاعمال 
وتناول اليوم الثاني عدة موضوعات من اهمها اختيار الفكرة الابداعية وانواع المشروعات، الاساسيات لدراسة جدول المشروع، وكذلك نقاط الضعف والقوة لفكرة المشروع، واثر اختيار فكرة المشروع على البيئة.

وفي ختام الورشة تم تسليم الشهادات للطلاب الحاضرين.

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