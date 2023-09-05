محافظ البحر الأحمر: إنشاء حديقة متكاملة على مساحة 22 ألف متر بالغردقة

أعلن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، عن مشروع حديقة متكاملة ضخمة بمدينة الغردقة تمتد على مساحة 22 ألف متر مربع، بهدف تقديم وجهة ترفيهية متميزة لأهالي المدينة حيث يتضمن المشروع إقامة ملعبي كرة قدم خماسيين، و منطقة العاب للأطفال، بجا مناطق خضراء جميلة، وكافتيريا .

ومن جانبه.. أوضح ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة أن الموقع المختار للمشروع يبعد 550 متراً فقط عن الممشى السياحي الجديد ويخدم مشروعات سكنية متعددة تضم 2520 وحدة سكنية وعدة عمارات سكنية آخرى مثل منطقة الفيروز و منطقة اللؤلؤة ومنطقة الجوهرة وحي النور.

وأشار المحافظ - وفقا لبيان - أنه جري تجهيز الملاعب الخماسية ذات أبعاد قياسية وطبقا للمعايير المطلوبة لسلامة اللاعبين وذلك للاستفادة من طاقة الشباب فى انشطة مفيدة ، ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة لهم .

كما تتضمن أيضاً منطقة خاصة لألعاب الأطفال بمساحة ٥٠٠ متر مربع لتناسب جميع الفئات العمرية الصغيرة حيث تهدف الحديقة إلي الحفاظ على البيئة بوجود مناطق خضراء مزروعة بأشجار متنوعة لتوفير مناظر جمالية مريحة لزوارها ، موجها رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من المشروع ، ومن المتوقع افتتاحه قريبًا لخدمة الأهالي .