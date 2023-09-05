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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

إعلان غير مبشر.. الفيدرالي الأمريكي يكشف حقيقة وقف رفع أسعار الفائدة

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، اليوم الثلاثاء، إن البيانات الاقتصادية القوية ستمنح البنك المركزي بعض الوقت عندما يقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية للسيطرة على التضخم.

وقال والر لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية: “كان هذا أسبوعًا جيدًا للغاية من البيانات التي حصلنا عليها الأسبوع الماضي، والشيء الرئيسي هو أنها ستسمح لنا بالمضي قدمًا بعناية. يمكننا فقط الجلوس هناك وانتظار البيانات ومعرفة ما إذا كانت الأمور ستستمر”.

ومن أبرز هذه البيانات تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر نموًا أفضل من المتوقع بلغ 187000 وظيفة في أغسطس، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2٪ فقط خلال الشهر، وهو أقل من المتوقع.

وقال والر، إن “أكبر شيء هو التضخم… لقد حصلنا على تقريرين جيدين على التوالي. والمفتاح الآن هو رؤية ما إذا كان هذا التضخم المنخفض يمثل اتجاها أم أنه مجرد حالة شاذة أو مجرد صدفة”.

يعتبر والر أحد الأعضاء الأكثر تشددًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة، مما يعني أنه يفضل تشديد السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأعلى في الوقت الذي يكافح فيه البنك المركزي التضخم الذي كان في صيف عام 2022 يصل إلى أعلى معدل له في عام أكثر من 40 عاما.

وبينما شجعته التقارير الأخيرة حول الاتجاه الذي تتجه إليه الأسعار، إلا أنه قال إنها تشير أيضًا إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قادر على إبقاء أسعار الفائدة أعلى حتى يتأكد من أن التضخم في حالة ارتفاع.

وقال والر عندما سئل عما إذا كان من الممكن أن تتوقف زيادات الأسعار: “هذا يعتمد على البيانات. علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان اتجاه التضخم هذا سيستمر. لقد احترقنا مرتين من قبل. في عام 2021، رأيناه يتراجع ثم يرتفع. في نهاية عام 2022، رأينا ذلك ينزل، ثم تمت مراجعة كل شيء”.

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وأضاف: “لذا، أريد أن أكون حذرًا جدًا بشأن القول بأننا قمنا نوعًا ما بالمهمة فيما يتعلق بالتضخم حتى نرى شهرين مستمرين على هذا المسار قبل أن أقول إننا انتهينا من القيام بأي شيء”.

وقال والر: “لا أعتقد أن زيادة أخرى في أسعار الفائدة ستؤدي بالضرورة إلى دفع الاقتصاد إلى الركود إذا شعرنا أننا بحاجة إلى القيام بذلك. ليس من الواضح أننا في خطر حقيقي من إلحاق الكثير من الضرر بسوق العمل، حتى لو قمنا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى”.

تأتي تصريحات والر بعد أقل من أسبوعين من تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وقد يتطلب المزيد من رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أنه أشار إلى أن صناع السياسات “سيتحركون بحذر”.

الفيدرالى الامريكى البيانات الاقتصادية التضخم

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