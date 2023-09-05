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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

الزمالك
الزمالك

زف طارق السيد لاعب الزمالك والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء. 

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "زيزو مكمل في الزمالك".

تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك 

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في سياق مختلف، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد المقام حاليا استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتضمنت الحصة التأهيلية العديد من الفقرات و حيث بدأت بأداء بعض الإطالات لتقوية العضلات، بجانب تدريبات أخرى سواء بالكرة أو بدونها، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

ويسعي الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا خلال هذه الفترة بالشكل الأمثل، من خلال برامج تأهيلية خاصة تم إعدادها وفقًا لمعايير محددة بعد القياسات البدنية الأخيرة للاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

 

الزمالك القلعة البيضاء طارق السيد للاعبي الزمالك

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