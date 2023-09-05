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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرشح لمنصب رئاسة الزمالك: أنا ابن الجمهور وخارج أي صراعات

الزمالك
الزمالك

كشف ماجد فاروق الحنبلي مرشح لرئاسة الزمالك، تفاصيل ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة.

 

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مرشح وحيد لانتخابات الزمالك في اليوم الثاني لفتح باب الترشح

 

وقال  ماجد فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أنا محامي بالنقض وعضو جمعية عمومية بنادي الزمالك ".

 

 وأضاف ماجد فاروق:" أنا حريص على مصلحة نادي الزمالك وحبيت أكون متواجد في إدارة الزمالك لحل الأزمات المتواجدة داخل النادي ".

 

 وتابع ماجد فاروق:" هناك صراعات كثيرة داخل نادي الزمالك،  وسأكون قائمة الإصلاح والتغيير ".

 

 واكمل ماجد فاروق:" أنا ابن جمهور الزمالك"، مضيفا:" أنا خارج أي صراع وأنا جاي من مدرج الجمهور لمصلحة نادي الزمالك ".

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