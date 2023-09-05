مرشح لمنصب رئاسة الزمالك: أنا ابن الجمهور وخارج أي صراعات

كشف ماجد فاروق الحنبلي مرشح لرئاسة الزمالك، تفاصيل ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة.

وقال ماجد فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أنا محامي بالنقض وعضو جمعية عمومية بنادي الزمالك ".

وأضاف ماجد فاروق:" أنا حريص على مصلحة نادي الزمالك وحبيت أكون متواجد في إدارة الزمالك لحل الأزمات المتواجدة داخل النادي ".

وتابع ماجد فاروق:" هناك صراعات كثيرة داخل نادي الزمالك، وسأكون قائمة الإصلاح والتغيير ".

واكمل ماجد فاروق:" أنا ابن جمهور الزمالك"، مضيفا:" أنا خارج أي صراع وأنا جاي من مدرج الجمهور لمصلحة نادي الزمالك ".