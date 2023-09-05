هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

أثار الإعلامي أحمد شوبير، قلق جماهير نادي الزمالك، بشأن مصير الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق، بعد سفره إلى إسبانيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" أنا عمال أدعبس هي إيه المحاضرات التي سافر أوسوريو إلى إسبانيا من أجلها! مساعده سافر معه أيضا".

وأضاف:" أوسوريو انتظر 3 أسابيع حتى حصل على كل أمواله، ثم أعلن الزمالك بعدها سفره إلى إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية مع عدد من المدربين الأوروبيين على أن يعود الجمعة المقبل".

وتابع شوبير:" إيه هي المحاضرات التي سافر أسوريو من أجلها! المدرب راجع ولا مش راجع، لازم الشك يجي في قلوب الجميع، كان على الزمالك الرفض لأن الأمر جاء بعد انطلاق فترة الإعداد".

وأشار:" قد يكون سفر أسوريو من أجل محاضرات صحيح، والمغادرة قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي خطر وغلط، لا بد من احترام أي منافس".

وأكمل:" اللي هيجنني إن بتكلم على الزمالك بشكل احترافي، ورغم ذلك البعض يغضب مني، لا شغلي إن أحذرك وأقولك إن السفر غير مناسب في هذا الوقت بعدما حصل المدرب على مستحقاته".

واختتم:" مش مصدق قصة سفر أوسوريو لإلقاء محاضرات، مش بالعها.. يا رب يرجع".