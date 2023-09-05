ضياء رشوان: يجب توفير حوافز للصناعات في الصعيد لتحقيق التنمية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّه يتمنى توفير حوافز للصناعات حسب أماكن إنشائها، موضحًا أنه بالنسبة إلى الصعيد، لن يتجه إليه أي مستثمر بسهولة لأنه بعيد، كما أنه ليس سوقا واعدا يستوعب الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل.

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز": "لكي ينمو الصعيد فإنه في حاجة إلى حوافز جغرافية تضاف إلى الحوافز استراتيجية وهو ما سيؤدي إلى حدوث التنمية"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دعمت البنية التحتية هناك، ولكن يجب الاستفادة منها عبر تحفيز الصناعة.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن صعيد مصر يشهد عددا من الصناعات الجديدة مثل الإلكترونيات في بني سويف، حيث حصلت شركة سامسونج على الرخصة الذهبية منذ أيام، وهي مصنع أجهزة تلفاز كبير، وغطى إنتاجه دولا كبيرة في الخليج، ولكن الصعيد في حاجة إلى حوافز أخرى لمن ينشئ مصنعا في منطقة محددة يضاف للصناعات الاستراتيجية حتى نخلق صناعات في مناطق معزولة وبعيدة وفيها بنية تحتية قوية.