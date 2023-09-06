موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

كشف أسامة حسن نجم نادي الزمالك السابق عن مصير الثنائي أحمد سيد زيزو و أحمد أبو الفتوح لاعبي الفريق الأول بالقلعة البيضاء في الاستمرار مع الأبيض من عدمه .

أسامة حسن: رجل أعمال قام بترضية زيزو و فتوح للبقاء في الزمالك

وقال أسامة حسن في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN": " أحمد زيزو و أحمد فتوح لن يرحلا عن نادي الزمالك ، ولدي معلومة أن أحد رجال الأعمال قام بترضية الثنائي بمبلغ مالي كبير من أجل الاستمرار مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ".

وعن إمام عاشور، أضاف: “ إمام عاشور لن يكون إضافة للنادي الأهلي في الموسم القادم ، ولا أعلم سبب عودته سريعاً من صفوف فريق ميتييلاند الدنماركي وانتقاله إلى القلعة الحمراء ، وهو بالأساس مشجع لنادي الزمالك”.

واختتم : " إمام عاشور سيخسر كثيرا ًبرحيله عن نادي الزمالك ، ولن يقدم الآداء المنتظر منه مع الأهلي ، فالأبيض لن يقف على رحيل أي لاعب ، والعديد من النجوم رحلوا عن القلعة البيضاء على مر العصور ، فالأندية الكبرى لا تتأثر برحيل أي من لاعبيها ".