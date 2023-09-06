عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

صدى البلد

كشف أسامة حسن نجم نادي الزمالك السابق عن مصير الثنائي أحمد سيد زيزو و أحمد أبو الفتوح لاعبي الفريق الأول بالقلعة البيضاء في الاستمرار مع الأبيض من عدمه .

أسامة حسن: رجل أعمال قام بترضية زيزو و فتوح للبقاء في الزمالك

وقال أسامة حسن في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN": " أحمد زيزو و أحمد فتوح لن يرحلا عن نادي الزمالك ، ولدي معلومة أن أحد رجال الأعمال قام بترضية الثنائي بمبلغ مالي كبير من أجل الاستمرار مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ".

وعن إمام عاشور، أضاف: “ إمام عاشور لن يكون إضافة للنادي الأهلي في الموسم القادم ، ولا أعلم سبب عودته سريعاً من صفوف فريق ميتييلاند الدنماركي وانتقاله إلى القلعة الحمراء ، وهو بالأساس مشجع لنادي الزمالك”.

واختتم : " إمام عاشور سيخسر كثيرا ًبرحيله عن نادي الزمالك ، ولن يقدم الآداء المنتظر منه مع الأهلي ، فالأبيض لن يقف على رحيل أي لاعب ، والعديد من النجوم رحلوا عن القلعة البيضاء على مر العصور ، فالأندية الكبرى لا تتأثر برحيل أي من لاعبيها ".

الزمالك اسامة حسن أحمد سيد زيزو أحمد أبو الفتوح امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

أزمة بين الأهلي والكاف بشأن السوبر الأفريقي

حظر حساب اتحاد جدة.. فيديو محمد صلاح يثير جدلا واسعا| ما حقيقته؟

ترشيحاتنا

الأزهر ودار الإفتاء يوضحان الصورة الكاملة لـ عُمرة البدل ويردان على سماسرة الدين

بسبب سد النهضة .. خبير: انخفاض غير مسبوق في إيراد النيل

محاولة للصلح .. كواليس نشر أحمد سعد فيديو لطليقته بعد انفصالهما |خاص

حكم عمرة البدل عن الحي.. هل تجوز لشخص غريب؟

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 6-9-2023

يكلفك مبالغ باهظة.. تحد خطير على تيك توك يدمر سيارتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو؟

بملابس سباحة| مقطع فيديو لـ «إيفانكا ترامب» بصحبة ابنها يثير الجدل.. شاهد

الحماية من السكري.. فوائد الجوافة للحامل

بالأحمر الناري.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ