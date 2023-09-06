الأهلي خير مثال| فاروق جعفر يتحدث عن رئيس نادي الزمالك الجديد

قال فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، إن يوم الجمعة المقبلة سيشهد اجتماعا لنجوم الزمالك؛ لحسم من سيقوم بالترشح لـ رئاسة الزمالك، من نجومه.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، أنه يتمنى أن يكون رئيس نادي الزمالك الجديد لاعب كرة القدم، ونائب رئيس نادي الزمالك، لاعب كرة، حتى يكونان على دراية بكل شيء بين اللاعبين.

ولفت إلى أن لاعب الكرة يجب أن يكون في مناصب قيادية، ولا يصح أن يكون عضوا، معلقًا: "احنا فين والنادي الأهلي فين".

وتابع: النجم لازم يكون في المناصب القيادية، وخير مثال هو النادي الأهلي.

وفي سياق متصل، سبق أن أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن انتخابات نادي الزمالك المقبلة، ستكون أصعب انتخابات على مر تاريخ الزمالك، وأن الرئيس الجديد لـ الزمالك، سيحقق نجاحات كثيرة، بعد الفوز في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أنه يتوقع خيرًا لـ الزمالك بعد الانتخابات، وأن الجميع يريد الأفضل لـ الزمالك.

ولفت إلى أنه لا يوجد مرشح من رموز الكرة قادر على إنهاء أزمات الزمالك، موضحًا: "لن أمنح صوتي لـ فاروق جعفر في انتخابات الزمالك".

وذكر أن “فاروق له الحرية الكاملة في الترشح في الانتخابات، ولكن الزمالك يتطلب رجل أعمال، وأنصح فاروق جعفر بعدم الترشح في انتخابات الزمالك”.