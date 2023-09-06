عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلي خير مثال| فاروق جعفر يتحدث عن رئيس نادي الزمالك الجديد

فاروق جعفر
فاروق جعفر

قال فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، إن يوم الجمعة المقبلة سيشهد اجتماعا لنجوم الزمالك؛ لحسم من سيقوم بالترشح لـ رئاسة الزمالك، من نجومه.

txt

نجم بالزمالك ينصح فاروق جعفر بعدم الترشح في الانتخابات

txt

ميدو: أنا مش زعلان من سيف فاروق جعفر أنا زعلان عليه

وأضاف، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، أنه يتمنى أن يكون رئيس نادي الزمالك الجديد لاعب كرة القدم، ونائب رئيس نادي الزمالك، لاعب كرة، حتى يكونان على دراية بكل شيء بين اللاعبين.

ولفت إلى أن لاعب الكرة يجب أن يكون في مناصب قيادية، ولا يصح أن يكون عضوا، معلقًا: "احنا فين والنادي الأهلي فين".

وتابع: النجم لازم يكون في المناصب القيادية، وخير مثال هو النادي الأهلي.

وفي سياق متصل، سبق أن أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن انتخابات نادي الزمالك المقبلة، ستكون أصعب انتخابات على مر تاريخ الزمالك، وأن الرئيس الجديد لـ الزمالك، سيحقق نجاحات كثيرة، بعد الفوز في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أنه يتوقع خيرًا لـ الزمالك بعد الانتخابات، وأن الجميع يريد الأفضل لـ الزمالك.

ولفت إلى أنه لا يوجد مرشح من رموز الكرة قادر على إنهاء أزمات الزمالك، موضحًا: "لن أمنح صوتي لـ فاروق جعفر في انتخابات الزمالك".

وذكر أن “فاروق له الحرية الكاملة في الترشح في الانتخابات، ولكن الزمالك يتطلب رجل أعمال، وأنصح فاروق جعفر بعدم الترشح في انتخابات الزمالك”.

فاروق جعفر الزمالك منتخب مصر رئاسة الزمالك نجوم الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه|الذهب يتراجع مجددا الآن في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

سعر جديد للدولار|الأخضر يفقد 5 جنيهات بالسوق السوداء بعد بريكس وقرار الحكومة

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

الأزمة تشتعل | تفاصيل هجوم محمد فضل على الأهلي.. وصدمة النادي

محمود المخبزي يكشف كواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» .. ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

بسبب سد النهضة .. خبير: انخفاض غير مسبوق في إيراد النيل

لا سوزا ولا موليكا|محمود المخبزي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023| فيديو

شاهد ما كشفته كاميرات الأقمار الصناعية عن المطارات الروسية السرية

لافروف يصل إلى جاكرتا للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا

الأهلي خير مثال| فاروق جعفر يتحدث عن رئيس نادي الزمالك الجديد

طقس شديد السخونة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء| فيديو

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية وسط مواجهات عنيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 آلاف جنيه انخفاضا في طن الحديد| أسعار مواد البناء تفاجئ المصريين.. تفاصيل

8 علامات تظهر على القدم.. تعرف على أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول

طريقة تحضير شوربة الكرنب دايت

طريقة تحضير شوربة كرات اللحم والذرة

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ