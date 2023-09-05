نجم بالزمالك ينصح فاروق جعفر بعدم الترشح في الانتخابات

أكد الكابتن محمد صلاح، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن انتخابات نادي الزمالك المقبلة، ستكون أصعب انتخابات على مر تاريخ الزمالك.



وقال محمد صلاح، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، إن الرئيس الجديد لـ الزمالك، سيحقق نجاحات كثيرة، بعد الفوز في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أنه يتوقع خيرًا لـ الزمالك بعد الانتخابات، وأن الجميع يريد الأفضل لـ الزمالك.

ولفت إلي أنه لا يوجد مرشح من رموز الكرة قادر على إنهاء أزمات الزمالك، موضحًا: "لن أمنح صوتي لـ فاروق جعفر في انتخابات الزمالك".

وذكر أن “فاروق له الحرية الكاملة في الترشح في الانتخابات، ولكن الزمالك يتطلب رجل أعمال، وأنصح فاروق جعفر بعدم الترشح في انتخابات الزمالك”.



