عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم بالزمالك ينصح فاروق جعفر بعدم الترشح في الانتخابات

فاروق جعفر
فاروق جعفر

أكد الكابتن محمد صلاح، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن انتخابات نادي الزمالك المقبلة، ستكون أصعب انتخابات على مر تاريخ الزمالك.

txt

محمد صلاح: الزمالك يحتاج لرجل أعمال وليس للاعب يتولى الرئاسة

txt

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح


وقال محمد صلاح، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، إن الرئيس الجديد لـ الزمالك، سيحقق نجاحات كثيرة، بعد الفوز في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أنه يتوقع خيرًا لـ الزمالك بعد الانتخابات، وأن الجميع يريد الأفضل لـ الزمالك. 

ولفت إلي أنه لا يوجد مرشح من رموز الكرة قادر على إنهاء أزمات الزمالك، موضحًا: "لن أمنح صوتي لـ فاروق جعفر في انتخابات الزمالك".

وذكر أن “فاروق له الحرية الكاملة في الترشح في الانتخابات، ولكن الزمالك يتطلب رجل أعمال، وأنصح فاروق جعفر بعدم الترشح في انتخابات الزمالك”.  


 

فاروق جعفر الزمالك منتخب مصر انتخابات نادي الزمالك نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

حقيقة تلقي ديانج عرضا للرحيل عن الأهلي

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

غدا.. رائحة الغاز تنتشر بالمعادي بسبب صيانة الخطوط| تفاصيل وأماكن

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

ترشيحاتنا

بعد عمرة البدل.. برلماني يطالب بتجريم فتاوى التواصل الاجتماعى

مأدبة غداء رسمية للوفد الوزاري المشارك في المنتدى الدولي للمدن السياحية بالصين

المؤتمر الدولي للصحة والسكان.. أفكار خارج الصندوق لاستيعاب طاقاتنا البشرية

الوزراء يستعرض تقرير "الأمم المتحدة للطفولة" للتغيرات المناخية وتأثيرها على الأطفال بأفريقيا

بالأرقام .. ننشر نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

متاح الآن.. رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ