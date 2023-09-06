محمود المخبزي يكشف كواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» .. ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

كشف محمود المخبزي، رئيس القسم الرياضي بموقع صدى البلد، كواليس حالة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الصحية، وكواليس ترشح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، لانتخابات النادي.

وقال محمود المخبزي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “الأطباء نصحوا محمود الخطيب بالحصول على إجازة لمدة شهر، وسيسافر من النمسا إلى فرنسا اليوم، ولن يحضر مباراة السوبر الإفريقي المقبلة”.

وأضاف: “سيد عبد الحفيظ أحد أفضل مديري الكرة عبر التاريخ وليس في النادي الأهلي فقط، وهو يُفكر جديًا في الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة والمقعد سيكون حسب الرؤية في ذلك الوقت”.

مفاجأة بشأن سيد عبد الحفيظ في الأهلي

واختتم: “سيد عبد الحفيظ يرغب في الاستمرار داخل جدران الأهلي، ورفض 3 عروض إعلامية وأخرى إدارية”.

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