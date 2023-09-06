أعطى العيش لخبازه.. نجم الزمالك السابق يشيد بمحمود الخطيب في الأهلي

علَقَ أسامة حسن نجم نادي الزمالك السابق على نجاح النادي الأهلي الموسم الماضي في حصد كافة الألقاب تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

وقال حسن في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة TeN": “ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لعب دوراً كبيراً في نجاح الفريق الموسم الماضي وتمكنه من حصد العديد من الألقاب وعلى رأسها الدوري العام و دوري أبطال إفريقيا والسوبر المحلي وكأس مصر، بالإضافة إلى اقترابه من لقب آخر منتصف الشهر الجاري وهو السوبر الإفريقي حينما يلاقي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري”.

أسامة حسن يشيد بـ الخطيب

وأضاف : "محمود الخطيب رغم كونه قيمة كبيرة للنادي الأهلي، إلا أنه لم يتدخل في عمل أحد داخل القلعة الحمراء، و نجح في إعطاء "العيش لخبازه"، وأصبح لكل عنصر دوره الهام، وكل فرد داخل المنظومة الحمراء مسؤول عن دوره ومهامه فقط، وهو ما يفتقده نادي الزمالك" .