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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب تستعد لطرح أغنية "بنت أبويا"

صدى البلد

تستعد الفنانة مي كساب لتقديم أعمال غنائية جديدة حيث شاركت عبر تطبيق إنستجرام كواليس أجدد أعمالها وعلقت عليها قائلة :"زى ما وعدتكم انى هرجع اغنى قريب  سجلت اغنية لأبويا حضن_أبويا اللي حابب يشارك معايا في الكليب ابعتلي صوره ليه مع والده يرحمهم جميعا مما يجعلنا أبناء صالحين ليهم في الدنياهستقبل الصور على الرسائل في صفحه الفيس بوك والإنستجرام". 

أحيت الفنانة مي كساب ذكرى الأربعين على وفاة والدها الراحل والذى وافته المنية يوم 23 من شهر يوليو الماضي. 


ونشرت مي كساب صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “40 يوم عدو علي فراقك يا حبيبي راضية بقضاء ربنا لأن ده الخير ليك لكن وحشني حضنك وحشني كلامنا مع بعض الله يرحمك في الجنة ونعيمها بإذن الله ويارب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لأبويا وأمي الله يرحمهم”.

مي كساب تتصدر التريند

تصدرت  الفنانة مي كساب تريند مؤشر البحث، عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الأخير بفقدان وزن مبالغ فيه، وهو ما علق عليه الجمهور: "بجد.. كده قمر.. أحلى واحدة".

وظهرت مي كساب، برفقة الفنانة مي عمر، والميكب أرتيست الشهيرة دينا راغب، خلال تواجدهم فى أحد الأماكن العامة. 

 

مي كساب تشارك في ولا في الأحلام

 

وتحدثت الفنانة مي كساب، عن مشاركتها في مشروع إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، من خلال مسلسل إذاعي يحمل اسم «ولا في الأحلام» في موسمه الخامس.

وقالت مي كساب، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد، إنها تحب المسلسلات الإذاعية جدا ودائما ما ترى أن التمثيل الإذاعي من أصعب أنواع الفنون، لأن التأثير في الناس يكون من خلال الصوت.

 

مسلسل إذاعي

وتابعت مي كساب، أنها تشعر بالحزن إذا مر عليها عام دون المشاركة في مسلسل إذاعي.

 

وعن تجربتها بمسلسل ولا في الأحلام، أوضحت: هو مسلسل إذاعي على شبكة البرنامج العام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وضمن مسابقة إبداع شباب ومعايا بالمسلسل خالد سرحان وسامح حسين وتأليف الكاتبة أماني ضرغام وكل دي عوامل خلتني مترددش في لموافقة على العمل».

 

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