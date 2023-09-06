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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 59 مليون دولار.. كندا تعلن اكتمال شحن أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الكندية اكتمال شحن أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا بقيمة 59 مليون دولار.
وأوضحت الدفاع الكندية في بيان أمس الثلاثاء أنها لا تزال تعمل على كيفية المساهمة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على كيفية تشغيل الطائرات المقاتلة من طراز اف-16.
وكان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قد أعلن في شهر يونيو الماضي في كييف أن كندا ستشارك في الجهود المتعددة الأطراف لتوفير التدريب التجريبي لأوكرانيا.. وبعد شهر، وقعت كندا اتفاقية تدريب على طائرات اف-16 مع بلجيكا والدنمارك ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.
واتفقت الدول على إنشاء تحالف مشترك لتدريب القوات الجوية الأوكرانية على تشغيل وصيانة الطائرات المقاتلة من طراز اف-16.
وقالت المتحدثة باسم الدفاع الوطني في كندا أندريه آن بولين: "تركز جهود التخطيط هذه على تدريب الطلاب الذين ليس لديهم خبرة سابقة ليصبحوا طيارين وفنيين وموظفي دعم لتشغيل طائرة اف-16 بأمان وفعالية".. "يتطلب هذا النوع من المبادرات مراحل تدريب متعددة لا ترتبط بالضرورة بمنصة محددة، مثل هذه الطائرة المقاتلة". 
وأشارت إلى أن كندا شاركت في المناقشات والتخطيط للمساعدة في تطوير برنامج تدريبي شامل. وقالت بولين إن العمل مستمر لوضع اللمسات الأخيرة على منهج التدريب، بما في ذلك المساهمات المحددة من كندا وحلفاء آخرين. وأضافت: "التخطيط والمناقشات مع الحلفاء مستمرة، ونتطلع إلى مشاركة تفاصيل إضافية في الوقت المناسب".

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