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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تُنظم ندوة دينية بعنوان الإقتداء بصفات وأخلاق الرسول

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية قامت المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " الاقتداء بصفات وأخلاق الرسول صلي الله عليه وسلم " وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

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أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة انه قام الشيخ وائل محمد رضوان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي اوضح فيها أهمية توعية الشباب بأمور دينهم وبين كيف تميزت الامة الإسلامية بالوسطية والاعتدال دون التشدد مع ضرورة الاقتداء بالرسول صلي الله عليه وسلم في أمور حياتنا ومعاملاتنا اليومية فأخلاق الرسول فيها من المحاسن والمحامد ما لا يمكن أن تحاط فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بأخلاق القرآن الكريم، ويمتثل أوامره ويطبق أحكامه، حتى أصبحت حياته صلى الله عليه وسلم ترجمة قولية وفعلية وسلوكية للقرآن الكريم.

البث المباشر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة الشرقية دورات تدريبية محافظ الشرقية مديرية الشباب والرياضة

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