هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

فتح النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الباب أمام الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان هالاند قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2022، بعقده حتى صيف 2027، بوجود شرط جزائي في عقده يتخطى ال150 مليون يورو

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، إن مانشستر سيتي على علم بأن هناك اهتمام من ريال مدريد بضم هالاند، لذلك من المتوقع أن يقوم مانشستر سيتي بتمديد عقد هالاند، حتى صيف 2028 ورفع راتبه إلى 30 مليون يورو في الموسم، مقابل إزالة الشرط الجزائي.

وألمحت الصحيفة بترحيب هالاند بالرحيل عن مانشستر سيتي، مشيرة أن اللاعب يرى بأن لا أحد يقول لا لريال مدريد.

كما اوضحت أن التعاقد مع هالاند سيسعد جماهير ريال مدريد أكثر من ضم الفرنسي كيليان مبابي، خاصة وأن الفريق بحاجة إلى مهاجم صريح بعد رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة.