بسبب الخلافات العائلية.. موظف يُنهي حياته في سوهاج

أنهى موظف في نهاية العقد الرابع من العمر، حياته عن طريق تناول قرص لحفظ الغلال “قرص الموت”؛ بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات العائلية التي عاشها بالفترة الأخيرة، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، مفادها وصول المدعو “محمد ز.ك.ح، 36 سنة، موظف، ويقيم دائرة المركز”، مصاب بتسمم وتوفي عقب وصوله.

وأفادا كلاً من:" والده المدعو زكريا ك.ح.ع 65 سنة، بالمعاش، وشقيقه المدعو يحي ز.ك.ح 40 سنة، صاحب محل، ويقيمان بذات الناحية"، بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.