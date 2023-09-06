سامح شكري: رصدنا عدم تغير موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تتطلع إلى مواصلة الخطوات التنفيذية لتطبيق اعلان القاهرة بشأن سوريا، مضيفا أن الجامعة العربية تؤكد تمسكها مبادرة السلام العربية.



وأضاف سامح شكري، في كلمه له أثناء اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن وضع بند سد النهضة الإثيوبي على جميع اجتماعات جامعة الدول العربية يؤكد تضامن الدول العربية مع مصر، لافتا إلى أن حل القضية الفلسطينية يستوجب إنهاء الاحتلال.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن المساس بالوضع التاريخي للقدس مرفوض تماما، لافتا إلى أننا رصدنا عدم تغير موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة.

