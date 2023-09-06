عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دار الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدى بالإسكندرية.. غدا

بليغ حمدي
بليغ حمدي

تحيي دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، في تمام الثامنة والنصف مساء، غدًا الخميس 7 سبتمبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال الراحل تستعرض مشواره الفني منها قولوا لعين الشمس، تخونوه، على قد ما حبينا، زى العسل، بيقولو توبى، موعود، طاير يا هوا، ميتى أشوفك، العيون السود، حبيبتي من تكون، ألف ليلة وليلة، وميدلى بليغ من إعداد قائد الحفل المايسترو علاء عبد السلام، وأداء وائل أبو الفتوح، محمد الخولي، أيمن مصطفى، السيد وهب الله، شمس إبراهيم، دعاء رجب، ولاء طلبة ومروة حمدى.

«ليه السرطان مابيجلكيش وتموتي؟».. رد ناري من رضوى الشربيني على أحد متابعيها

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

هيدي كرم تفجر مفاجأة بسبب رفضها دور وداد في جعفر العمدة

يذكر أن بليغ حمدي ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى معهد الموسيقى العربية حاليًا، حيث بدأ حياته الفنية كمغني وسجل 4 أغاني بالإذاعة المصرية، ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ.

وتعاون بليغ حمدي مع الكثير من نجوم الفن أبرزهم نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوي، عزيزة جلال، علي الحجار، هاني شاكر، محمد رشدي، سميرة سعيد، ولطيفة.

وتميزت ألحان بليغ حمدي بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، وتوفي بليغ في 12 سبتمبر 1993 عن عمر ناهز 62 عاما، تاركًا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية، التي تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندي وأشهرها مولاي.

الأوبرا المصرية المايسترو علاء عبد السلام الموسيقار بليغ حمدى اوبرا الاسكندرية ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي رحيل الموسيقار بليغ حمدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

‏احتراق 32 توك توك واستخراج 70 إثر إندلاع النيران بجراج في حدائق القبة

موضوعات متعلقة

«ليه السرطان مابيجلكيش وتموتي؟».. رد ناري من رضوى الشربيني على أحد متابعيها

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

هيدي كرم تفجر مفاجأة بسبب رفضها دور وداد في جعفر العمدة

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

إجمالي إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر.. وأكرم حسني يزيح رمضان وهنيدي

جمعية كتاب السينما تقدم منحة لأعضائها بمعهد النقد الفني

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

ترشيحاتنا

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

أمين عام اتحاد المستشفيات العربية: القضية الصحية مسئولية الجميع

سامح شكري: الجامعة العربية تفاعلت بكفاءة وسرعة مع الأزمة السودانية منذ اندلاعها

ترشيح النائب العام ورئيس المفوضين كأعضاء في التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية

كاتب سعودي: مهرجان العلمين جعل من مصر مقصدا سياحيا

لم أكمل قراءة الفاتحة لألحق الإمام في الركوع فهل صلاتي صحيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

جد يتكفل بزواج حفيده يوم ولادته.. ماذا قال وفعل له؟

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ