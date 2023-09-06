دار الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدى بالإسكندرية.. غدا

تحيي دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، في تمام الثامنة والنصف مساء، غدًا الخميس 7 سبتمبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال الراحل تستعرض مشواره الفني منها قولوا لعين الشمس، تخونوه، على قد ما حبينا، زى العسل، بيقولو توبى، موعود، طاير يا هوا، ميتى أشوفك، العيون السود، حبيبتي من تكون، ألف ليلة وليلة، وميدلى بليغ من إعداد قائد الحفل المايسترو علاء عبد السلام، وأداء وائل أبو الفتوح، محمد الخولي، أيمن مصطفى، السيد وهب الله، شمس إبراهيم، دعاء رجب، ولاء طلبة ومروة حمدى.

يذكر أن بليغ حمدي ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى معهد الموسيقى العربية حاليًا، حيث بدأ حياته الفنية كمغني وسجل 4 أغاني بالإذاعة المصرية، ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ.

وتعاون بليغ حمدي مع الكثير من نجوم الفن أبرزهم نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوي، عزيزة جلال، علي الحجار، هاني شاكر، محمد رشدي، سميرة سعيد، ولطيفة.

وتميزت ألحان بليغ حمدي بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، وتوفي بليغ في 12 سبتمبر 1993 عن عمر ناهز 62 عاما، تاركًا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية، التي تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندي وأشهرها مولاي.