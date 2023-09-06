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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 119 محضرا تموينيا وضبط مصنع بدون ترخيص خلال حملات تفتيشية بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تحرير 119 محضرا تموينيا خلال تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ووجه “القاضي”، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف جهودها في المرور الميدانى على منشآت بيع المواد الغذائية والتعاون مع مديرية التموين ومفتشى الأغذية بالصحة والطب البيطرى لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى صلاحيتها وإتباع كافة الاشتراطات الصحية والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

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من جانبها، حررت الوحدات المحلية لمراكز “سمالوط – العدوة - مطاى”، 79 محضرا متنوعا خلال حملات تفتيشية ورقابية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 45 محضرا متنوعا بمركز سمالوط وضبط كميات من السكر ناقص الوزن و تحرير محاضر لمحطات مواد بترولية لعدم توافر عوامل الأمان، و 28 محضرا تموينيا في مركز العدوة تنوعت المحاضر بين ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم صرف بون – تجميع وتصرف في حصص الدقيق المدعم – خبز ناقص وزن – عدم نظافة )، و6 محاضر مخالفة بمركز مطاي شملت( بيع سلع بدون فواتير- عدم وجود شهادة صحية – سلع مجهولة المصدر)، إلي جانب ضبط مصنع جبن يعمل بدون ترخيص وتم مصادرة الأغذية وأخذ عينات منها وإرسالها إلى معامل الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الوحدات المحلية لمركزي (ملوي – أبوقرقاص)، من تحرير 40 محضرا تموينيا للمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، منها 15 محضرا بمركز ملوي بقريتي (البياضية – والروضة) تنوعت المحاضر بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم نظافة – عدم صرف بون – عدم وجود سجلات)، إلى جانب تحرير 25 محضرا تموينيا على الأسواق والمحال التجارية بمركز أبوقرقاص، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية ومفتشي الأغذية والتموين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

محافظ المنيا مديرية التموين محاضر مخالفة الحملات الرقابية الاسواق والمحال التجارية خبز غير مطابق للمواصفات سلع مجهولة المصدر مصنع بدون ترخيص

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