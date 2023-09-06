في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

يصادف اليوم الـ 6 من سبتمبر عيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور ، والتي تحرص على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتحرص ريهام عبد الغفور، على ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها مع اختيار الالوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها.

ومن الناحية الجمالية تفضل ريهام عبد الغفور، اختيار الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما تفضل ريهام عبد الغفور، اختيار الوان الشعر الغامقة مثل البني والاسود الذي يبرز جمال ملامحها ويتناسب معها.

وإليكم صور ريهام عبد الغفور