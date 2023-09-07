رئيس حزب الحركة الوطنية لـ صدى البلد: دعمنا ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال الإنجازات ولا يوجد لدينا مطالب شخصية.. واندماج الأحزاب خارج قاموس "الحركة"

اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في حوار لـ "صدى البلد":

الحزب لديه خطة جادة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

دعمنا الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال مسيرة العطاء

اختيار شخص آخر بخلاف الرئيس لقيادة ليس في مصلحة الوطن

الرئيس السيسي يسير على خطة قوية للنهوض بمصر

لا يوجد لدى الحزب مطالب شخصية بعد فوز الرئيس السيسي في الانتخابات

نطالب بدعم الصناعة والإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية

مصر ليست في مرحلة تجارب والظروف الراهنة تحتم علينا استكمال خطة الرئيس السيسي

لا يجوز إنشاء أحزاب تعارض خارج الحدود المصرية

الحوار الوطني كشف الستار عن أهمية الحياة السياسية في مصر

يجب تطبيق المساواة في دعم الأحزاب السياسية

اندماج الأحزاب خارج قاموس حزب الحركة الوطنية

حسمت قوى سياسية وحزبية موقفها من السباق الرئاسي، معلنة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ومن أبرز هذه القوى حزب الحركة الوطنية الذي أكد دعمه للرئيس لأسباب متعددة أبرزها مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وأغلب المجالات.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية فى حوار له لـ"صدى البلد" أن الحزب لديه خطة جادة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية تتمثل من خلال الالتهام بالشعب بالمحافظات لتوعية المجتمع بأهمية الإنجازات الرئيس السيسي لتوضحها للمواطنين والتصدي للإشاعات عن طريق تصحيح المعلومات المغلوطة وتوضيحها عن طريق المعلومات الصحيحة.

حزب الحركة الوطنية هو أول حزب أعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 10 يوليو في مؤتمر جماهيري بمحافظة المنيا وأسباب دعم الحزب للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات فالرئيس السيسي بدا مسيرة البناء في مصر ويجب دعمه لاستكمالها واختيار أحد آخر لقيادة مصر في فترة رئاسية مقبلة ليس في من المصلحة العامة للوطن.

ولا يوجد داع للدخول في تجارب جديدة 100 يوم أو 200 يوم خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير على خطة قوية للنهوض بمصر ودعمه ضرورة لاستكمال مسيرة المشاريع الضخمة والإنجازات فضلا أن الرئيس السيسي أحدث تقدما ونقلة نوعية في الدولة منذ توليه قيادة البلاد حتى الآن والحزب يعلم جيدا ذلك ولذالك أعلن دعمه الكامل للرئيس السيسي ومن أبرز إنجازات الرئيس السيسي تحسين وتطوير البنية التحتية ومشروع حياة كريمة وغيرها من الإنجازات المهمة التي تستهدف التنمية الشاملة للدولة المصرية.

ولدينا خطة جادة لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسية وسوف تبدأ من بداية هذا الشهر تتمثل من خلال الالتهام بالشعب بالمحافظات لتوعية المجتمع بأهمية الإنجازات الرئيس السيسي لتوضحها للمواطنين والتصدي للإشاعات عن طريق تصحيح المعلومات المغلوطة وتوضيحها عن طريق المعلومات الصحيحة.

لا يوجد لدى الحزب مطالب شخصية بل هناك مطالب لمصلحة الوطن مثل دعم الصناعة والإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالدولار وجميعها مشروعات مهمة تهم جميع الاقتصاديين والمصريين بالإضافة إلى أهمية أن تكون الانتخابات المحليات والبرلمانية نزيهة وواضحة.

بعد إعلان عدد من الأشخاص للترشح للانتخابات الرئاسية كيف ترى ذلك؟ وما هي ضمانات النزاهة الحقيقية؟

من حق أي مواطن الترشح في الانتخابات الرئاسية ولسنا معترضين على ترشحهم ولكن مصر ليست في مرحلة تجارب والظروف الراهنة تحتم علينا استكمال خطة الرئيس السيسي خلال مرحلة مقبلة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ما أبرز المقترحات التي تقدم بها الحزب خلال جلسات الحوار الوطني؟

الحوار الوطني فكرة رائعة وممتازة بدأت بالاكاديمة الوطنية للتدريب منسقة جدا وقاموا بما كلفه به بأكمل وجها والحزب يتابع جيدا القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

فالحزب قدم مقترحاته فى 4 محاور هى: السياسى والاقتصادى والزراعى والإفريقى، والمحور السياسى يؤكد خلاله الحزب على ضرورة منح الأحزاب السياسية دورا أكبر من الموجود حاليا ومنحها فرصة للتحرك، والتعامل مع الأحزاب السياسية بطريقة متساوية، وعدم التفرقة بين حزب وآخر.

ضرورة فتح المجال الإعلامى أمام جميع الأحزاب دون تفرقة، والسماح للجميع بالمشاركة والظهور لإعلان آرائهم وأفكارهم ومواقفهم.

وبشأن رؤية الحزب لـ الإصلاح السياسى فالحزب لا يوافق على النظام الحالى للانتخابات البرلمانية الذى يعتمد على القائمة المطلقة بنسبة كبيرة، ويري ضرورة تعديل هذا النظام، مع إمكانية زيادة نسبة التعيينات التى يقوم بها رئيس الجمهورية إلى 25%.

كما تم التقدم برؤية الحزب حول تقسيم الدوائر الانتخابية وحول المحور السياسي وشملت العديد من الاقتراحات والرؤى بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية وبما يحقق تكاتف قوى الشعب بكافة التيارات السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين.



كما نري أهمية إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية بما يضمن لها حرية المشاركة السياسية ووضع آليات لدعم الأحزاب دعما يمكنها من أداء دورها الوطني ووضع قانون جديد لممارسة الحياة السياسية يتواءم مع المتغيرات الحالية للبلاد.



وطالبنا بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كل القوى السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية بالبلاد وفقا لعدد السكان في كل محافظة مع ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية

كيف ترى استجابة الرئيس الفورية لمخرجات الحوار الوطني؟

استجابة الرئيس السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطنى مشرفة جدا وتؤكد اهتمامه الكبير بتلبية احتياجات الوطن.

كيف ترى مشاركة المعارضة في الحوار الوطني؟

من المفترض الجميع يشارك في الحوار الوطني للوصول بمخرجات تستهدف المصلحة العليا للوطن، للوصول بنتيجة تستطيع الدفاع عن مصلحة الوطن ومن المفترض أن تكون المعارضة داخل الدولة وليس خارجها فلا يجوز إنشاء أحزاب تعارض خارج الحدود المصرية.

وماذا عن الحياة السياسية والحزبية قبل وبعد الحوار الوطني؟

الحقيقة أن الحوار الوطني كشف الستار عن أهمية الحياة السياسية والحزبية وبين دورها في المجتمع وأهميتها في تنمية المجتمع وتوعية المواطنين، فجميع الأحزاب شاركت في الحوار الوطني ويجب دعم الأحزاب معنويا على الأقل من المؤسسات المسؤولة فلا يجوز دعم حزب وتجاهل آخر بغض النظر عن حجم هذا الحزب فينبغي الإشارة ودعم جميع الأحزاب الصغيرة والكبيرة ويكون هناك مساواة في ذلك الأمر.

وتجاهل الأحزاب الصغيرة وعدم دعمها حال قيامها بدور وطني يؤثر بالسلب عليها وهو سبب رئيسي في تخلخل الحياة السياسية في مصر.

حزب الحركة الوطنية لا يعرف كلمة اندماج الأحزاب وخارج القاموس إلا في حالة واحدة وهي انتهاء الحزب، ونحن نرحب بالأحزاب التي تريد دمجها بحزب الحركة الوطنية في حالة توافق الرؤية الحزبية والسياسة الحزبية للطرفين، ونرفض تقديم دعوة للاندماج بحزب آخر حتى لو توافقت الرؤية.

وأي حزب يريد الانضمام أو الاندماج لحزب الحركة الوطنية نرحب به وجميع الأعضاء الحزب مؤيدي هذه الفكرة تماما.