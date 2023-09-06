اللجنة الطبية بـ «حلوان» تعلن استعدادها لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة على أتم استعداد لاستقبال أسبوع شباب الجامعات من خلال تضافر جهود العاملين بها، مضيفاً أن الجامعة تنظم سلسلة من الاجتماعات المستمرة لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالأسبوع ، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بهذا الحدث الضخم.

وأعلنت اللجنة الطبية بجامعة حلوان استعدادها لاستقبال أسبوع شباب الجامعات ، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب، وعضوية الدكتور وائل عمر، والدكتور محمود عابد، والدكتور ناصر الحمزاوي، والدكتور أحمد رامي، والدكتور أحمد حسني، والدكتور أسامة حجازى.



وعقب الاجتماع تابع أعضاء اللجنة التجهيزات الخاصة بها، وتفقدوا المطعم الرئيسي وكل معداته للتأكد من سلامتها و اتباع جميع المعايير لمكافحة العدوى، ومراجعة سيارات الإسعاف و التأكد من تجهيزها بجميع الادوية و الاجهزة المطلوبة، والمرور على كل النقاط الطبية و التأكد من توفر المطلوب من استعدادات طبية.

وتتمثل أعمال اللجنة في حصر عدد المشاركين في البطولة والمباريات التي تقام وأماكنها، الكشف الطبي على اللاعبين، التواصل مع المستشفيات ذات الصلة بالأسبوع، توفير الخدمات الطبية داخل أماكن التدريب والمنافسات، حيث تواجد عيادات لاستقبال أي حالات اثناء اليوم مع تكليف اطباء مقيمين بأبنية إقامة الطلاب .

كما تشمل مهام اللجنة توفير سيارات إسعاف مجهزة في أماكن المباريات والتأكيد أيضا على وجود أطقم تمريض ومسعفين، وتوزيع الأطباء والمساعدين على الملاعب، بجانب استلام التقارير الطبية التي تؤكد سلامة اللاعب لمزاولة النشاط البدني، توفير كل الأدوية بالتنسيق مع كل الصيدلة، ايضا تم التحضير لاقامة قوافل طبية من ضمن الأنشطة الطلابية.

واللجنة فى انعقاد دائم للعمل على تأمين الحدث بالكامل من الناحية الطبية