عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اللجنة الطبية بـ «حلوان» تعلن استعدادها لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة على أتم استعداد لاستقبال أسبوع شباب الجامعات من خلال تضافر جهود العاملين بها، مضيفاً أن الجامعة تنظم سلسلة من الاجتماعات المستمرة لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالأسبوع ، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بهذا الحدث الضخم.

وأعلنت اللجنة الطبية بجامعة حلوان استعدادها لاستقبال أسبوع شباب الجامعات ، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتورة  رشا رفاعى عميد كلية الطب، وعضوية الدكتور وائل عمر، والدكتور محمود عابد، والدكتور ناصر الحمزاوي، والدكتور أحمد رامي، والدكتور أحمد حسني، والدكتور أسامة حجازى.


وعقب الاجتماع تابع أعضاء اللجنة التجهيزات الخاصة بها، وتفقدوا المطعم الرئيسي وكل معداته للتأكد من سلامتها و اتباع جميع المعايير لمكافحة العدوى، ومراجعة سيارات الإسعاف و التأكد من تجهيزها بجميع الادوية و الاجهزة المطلوبة، والمرور على كل النقاط الطبية و التأكد من توفر المطلوب من استعدادات طبية.

وتتمثل أعمال اللجنة في حصر عدد المشاركين في البطولة والمباريات التي تقام وأماكنها، الكشف الطبي على اللاعبين، التواصل مع المستشفيات ذات الصلة بالأسبوع، توفير الخدمات الطبية داخل أماكن التدريب والمنافسات، حيث تواجد عيادات لاستقبال أي حالات اثناء اليوم مع تكليف اطباء مقيمين بأبنية إقامة الطلاب .

كما تشمل مهام اللجنة توفير سيارات إسعاف مجهزة في أماكن المباريات والتأكيد أيضا على وجود أطقم تمريض ومسعفين، وتوزيع الأطباء والمساعدين على الملاعب، بجانب استلام التقارير الطبية التي تؤكد سلامة اللاعب لمزاولة النشاط البدني، توفير كل الأدوية بالتنسيق مع كل الصيدلة، ايضا تم التحضير لاقامة قوافل طبية من ضمن الأنشطة الطلابية.

واللجنة فى انعقاد  دائم للعمل على تأمين الحدث بالكامل من الناحية الطبية

استقبال أسبوع شباب الجامعات الإستعدادات الخاصة أسبوع شباب الجامعات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

هزيمة جديدة للفيروس.. موديرنا تعلن نجاح لقاحها المطور ضد متغير BA.2.86

ترشيحاتنا

السياحة: 294 منشأة فندقية ومركز غوص ويخوت سفاري تحصد شهادات الاستدامة البيئية

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. بشرى لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني

اختر منها.. 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه | صور

الصحفيين تنظم برنامجًا ثقافيا حافلا للأطفال أبناء زملاء المهنة | صور

تباطؤ ذوبان الجليد.. سر صادم في منطقة القطب الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ