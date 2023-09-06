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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متهمة بتبديد شيكات.. قرار عاجل في قضية الفنانة إيمي سالم

صدى البلد

قضت محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، ببراءة الفنانة إيمان سالم المعروفة إعلاميًّا بـ إيمي سالم، خلال جلسة معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

 

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط.

واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة لـ عبدالحفيظ الديب محامي الفنانة والذي طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بكحت الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى، وعنوان السكن الخاص بها لإخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

 

وأضاف دفاع الفنانة إيمي سالم في حديثه للمحكمة أن الموضوع ليس قيمة الشيك وإنما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتى.

 

فيما قالت الفنانة إيمان سالم للقاضي "والله ما اعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى".

 

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت في وقت سابق بحبس الفنانة إيمان سالم، غيابيًا بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 الف جنيه.

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