الكارثة اتلحقت.. انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق سوق التوفيقية

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لإجراء معاينة تصويرية لموقع حريق في محل قطع غيار سيارات بسوق التوفيقية، وذلك لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

وكشفت معاينة النيابة لموقع الحريق عن احتراق المحل بالكامل والتهامها لقطع الغيار.

واستمعت النيابة لأقوال صاحب المحل الذي أكد أن النيران نشبت بشكل مفاجىء داخل المحل دون أن يعلم مصدرها بالتحديد ولا يتهم أحد في ذلك.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحريق بعد التحفظ عليها لبيان أسباب إندلاع الحريق.

وكانت قد ‏أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة سوق التوفيقية بدائرة الأزبكية من كارثة محققة بعد نشوب حريق في محل قطع غيار سيارات.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في محل قطع غيار سيارات بسوق التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بالدفع بقوات الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى باقي المخازن والمحلات المجاورة للمحل المحترق.