عاجل
أول تعليق سوداني علي قرار أمريكا بفرض عقوبات علي مليشيات الدعم السريع النشرة الدينية| مستشار شيخ الأزهر للوافدين تكرم الفائزين في ورش عمل فن الكاريكاتير.. وملتقى شبهات وردود بالجامع الأزهر يعدد فوائد الأمن العلمي على الأوطان ملك الفئة المتوسطة.. مبيعات تفوق التوقعات لهاتف ريلمي Realme Narzo N53 جامعة حلوان : نعمل على تطوير قطاع المستشفيات .. وقنديل : خطة لإنشاء مجمع طبي يخدم 4 ملايين مواطن زاهي حواس: أريد مليون توقيع علي حملتي الوطنية لاسترجاع حجر رشيد ..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بسبب انهيار عقار حدائق القبة | طلب برلماني عاجل .. خاص

عقارات ايلة للسقوط
عقارات ايلة للسقوط

أوضح محمد الحصرى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أسباب تزايد العقارات الآيلة للسقوط خلال الفترة الماضية، قائلا: " عقب أحداث يناير شهدت البلاد حالة من العشوائية والفوضى العارمة فى منظومة البناء وارتفعت نسبة مخالفات البناء بشكل ضخم".

 

 الفوضى والفساد وغياب الرقابة السبب

وأضاف “الحصرى ”لـ"صدى البلد"، أن الفوضى والفساد وغياب الرقابة عقب احداث يناير 2011 هما السبب فى هذه الفوضى العارمة والانهيارات التى تظهر للنور خلال هذه الفترة، لافتا الى أن الدولة تقوم بمجهود كبير فى القضاء على العشوائيات ولكن هناك ازمة كبرى تتمثل فى العقارات الآيلة للسقوط.

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية وضع خطة عاجلة تستند إلى توصيات هامة وعملية لحل ظاهرة العقارات غير المطابقة للمواصفات، قائلا :"لابد من  تشديد الرقابة وحماية سلامة أرواح المواطنين القاطنين في العقارات المهددة والآيلة للسقوط في العديد من المحافظات، والتي تشكل خطورة على حياة الأهالي".

ومن جانبه صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بناءً على توجيهات  المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم ٣ شارع "بواقين عوض" التابع لحي حدائق القبة، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الأربعاء الموافق ٦ / ٩ / ٢٠٢٣ مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين من جراء الانهيار.

ترأَسَ المستشار حسام الطحاوي - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من: منى رشيد - رئيس النيابة،  نجلاء عزمي- وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال وإجراء معاينةً لموقع العقار.

تفاصيل عقار حدائق القبة 

وتبيَّن من المعاينة: أن العقار مكونًا من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ٦ / ٩ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتج عنها إصابة إثنين آخرين.

وتولَّت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة– القسم الثالث التحقيق، حيث قررت منى رشيد – رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار ، مع استدعاء كلٍّ من مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

فلوسك هترجعلك تاني.. تعرف على مزايا بطاقة ائتمان بنك مصر بخاصية "كاش باك"

بعد وفاة مراهق في الولايات المتحدة.. تحذير عاجل بسبب تحدي على تيك توك

بـ رواتب عالية | فرص عمل لشباب هذه المناطق بمصر

رخص السيارات | إعلان مهم من وزارة التخطيط

حرية علي بونجو | إعلان رسمي من الرئيس الانتقالي لـ الجابون

لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة التحركات أونلاين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

ماذا يحدث بجسمك عند تناول البلح العجوة

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ