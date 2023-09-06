عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آفا دوفيرناي تصنع التاريخ في مهرجان فينيسيا: أول مخرجة سمراء بالمسابقة

فعاليات اليوم السابع
فعاليات اليوم السابع من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

سيطرت المخرجة الأمريكية آفا دوفيرناي على فعاليات اليوم السابع من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الثمانين، بعد عرض فيلمها الجديد ORIGIN ثلاث مرات. 

 

انطلق عرض فيلم ORIGIN في الثامنة صباحا، ومرة أخرى في الحادية عشر صباحا قبل إقامة المؤتمر الصحفي بحضور مخرجته ومجموعة من صناع الفيلم، وغياب بطلته الأساسية بسبب إضراب هوليوود. وصنعت آفا دوفيرناي التاريخ كونها أول مخرجة سمراء "أمريكية من أصل إفريقي"، يتسابق فيلمها في المسابقة الرسمية على الأسد الذهبي. 

 

وقالت آفا دوفيرناي في المؤتمر الصحفي لفيلمها ORIGIN إنها ترددت في تقديم الفيلم لمهرجانات دولية بعدما حاول المحيطين إقناعها بأن قصص معاناة ذوي البشرة السمراء لا تلق اهتماما في مثل هذه المحافل الدولية.

 

 واستطردت مخرجة ORIGIN، قائلة إنه وسط الكثير من المخاوف حول عدم اهتمام الجمهور بشراء تذاكر ومشاهدة العمل، وتردد كلمة:" لا تقدمي الفيلم في مهرجان فينيسيا" بسبب عدم احتمالية قبوله. ولكن وفقا لوصفها فإنه في هذا العام حدث في فينيسيا مالم تشهده على مدار ثمانية عقود وهو دخول فيلم لسيدة أفرو أمريكان في المسابقة، وأنها فتحت الباب الآن وتتمنى أن يستمر المهرجان في هذا النهج. 

 

وقالت آفا دوفيرناي إنه كان من المهم لصناع الفيلم إنتاجه المستقل بعيدا عن الاستوديوهات، التي يقام ضدها احتجاجات وإضرابًا كبيرا في هوليوود. وأشارت إلى أنها كانت متأكدة بأن اختيار فريق العمل المناسب للفيلم لن يتحقق إذا أنتجته ستوديوهات هوليوود، مشيدة ببطلة الفيلم أونجانو آليس تايلور. 

 

 

تدور أحداث فيلم ORIGIN حول كاتبة شهيرة تمر في رحلة شخصية مؤثرة مع وفاة زوجها ووالدتها، وقرارها في استخدام حالتها النفسية في كتابة فيلم جديد حول أصول العنصرية في العالم، والخروج في رحلة إلى ألمانيا والهند لربط عدد من الأحداث العنصرية بيعضها. والعمل مقتبس من رواية حققت نجاحا كبيرا عقب نشرها عام ٢٠٢٠ باسم caste.

 

 استقبلت مدينة فينيسيا الإيطالية يوم الأربعاء الماضي، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية بسبب استمرار إضراب هوليوود. 

 

 تستمر فعاليات المهرجان في الفترة من ٣٠ أغسطس وحتى ٨ سبتمبر، وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.

المخرجة الأمريكية آفا دوفيرناي مهرجان فينيسيا مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

موضوعات متعلقة

أبطال فيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا| صور

"تشارلي" يفتتح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين

في لفتة إنسانية.. مهرجان المسرح التجريبي يكرم اسم الناقدة رنا أبو العلا

تكريم 8 رموز عالمية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

نجوم الصف الثاني في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

نانسي صلاح ونيرمين زعزع .. توافد النجوم على افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بطل مسلسل عروس بيروت على السجادة الحمراء بافتتاح القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ترشيحاتنا

فلوسك هترجعلك تاني.. تعرف على مزايا بطاقة ائتمان بنك مصر بخاصية "كاش باك"

بعد وفاة مراهق في الولايات المتحدة.. تحذير عاجل بسبب تحدي على تيك توك

بـ رواتب عالية | فرص عمل لشباب هذه المناطق بمصر

رخص السيارات | إعلان مهم من وزارة التخطيط

حرية علي بونجو | إعلان رسمي من الرئيس الانتقالي لـ الجابون

لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة التحركات أونلاين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

ماذا يحدث بجسمك عند تناول البلح العجوة

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ