آفا دوفيرناي تصنع التاريخ في مهرجان فينيسيا: أول مخرجة سمراء بالمسابقة

سيطرت المخرجة الأمريكية آفا دوفيرناي على فعاليات اليوم السابع من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الثمانين، بعد عرض فيلمها الجديد ORIGIN ثلاث مرات.

انطلق عرض فيلم ORIGIN في الثامنة صباحا، ومرة أخرى في الحادية عشر صباحا قبل إقامة المؤتمر الصحفي بحضور مخرجته ومجموعة من صناع الفيلم، وغياب بطلته الأساسية بسبب إضراب هوليوود. وصنعت آفا دوفيرناي التاريخ كونها أول مخرجة سمراء "أمريكية من أصل إفريقي"، يتسابق فيلمها في المسابقة الرسمية على الأسد الذهبي.

وقالت آفا دوفيرناي في المؤتمر الصحفي لفيلمها ORIGIN إنها ترددت في تقديم الفيلم لمهرجانات دولية بعدما حاول المحيطين إقناعها بأن قصص معاناة ذوي البشرة السمراء لا تلق اهتماما في مثل هذه المحافل الدولية.

واستطردت مخرجة ORIGIN، قائلة إنه وسط الكثير من المخاوف حول عدم اهتمام الجمهور بشراء تذاكر ومشاهدة العمل، وتردد كلمة:" لا تقدمي الفيلم في مهرجان فينيسيا" بسبب عدم احتمالية قبوله. ولكن وفقا لوصفها فإنه في هذا العام حدث في فينيسيا مالم تشهده على مدار ثمانية عقود وهو دخول فيلم لسيدة أفرو أمريكان في المسابقة، وأنها فتحت الباب الآن وتتمنى أن يستمر المهرجان في هذا النهج.

وقالت آفا دوفيرناي إنه كان من المهم لصناع الفيلم إنتاجه المستقل بعيدا عن الاستوديوهات، التي يقام ضدها احتجاجات وإضرابًا كبيرا في هوليوود. وأشارت إلى أنها كانت متأكدة بأن اختيار فريق العمل المناسب للفيلم لن يتحقق إذا أنتجته ستوديوهات هوليوود، مشيدة ببطلة الفيلم أونجانو آليس تايلور.

تدور أحداث فيلم ORIGIN حول كاتبة شهيرة تمر في رحلة شخصية مؤثرة مع وفاة زوجها ووالدتها، وقرارها في استخدام حالتها النفسية في كتابة فيلم جديد حول أصول العنصرية في العالم، والخروج في رحلة إلى ألمانيا والهند لربط عدد من الأحداث العنصرية بيعضها. والعمل مقتبس من رواية حققت نجاحا كبيرا عقب نشرها عام ٢٠٢٠ باسم caste.

استقبلت مدينة فينيسيا الإيطالية يوم الأربعاء الماضي، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية بسبب استمرار إضراب هوليوود.

تستمر فعاليات المهرجان في الفترة من ٣٠ أغسطس وحتى ٨ سبتمبر، وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.