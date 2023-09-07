أخبار التعليم.. تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. بشرى لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات تنسيق الدبلوم الصناعي 5 سنوات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. بشرى لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني

يبحث العديد من الطلاب عن توقعات تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني، حيث يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وذلك لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بعد أن تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا.

اعتماد جميع كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي السعودية

فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تقديم أفضل خدماتها التعليمية للطلاب، تم اعتماد جميع الكليات بكافة تخصصاتها لجامعة مصر علي مستوي جميع الدرجات العلمية (دبلوم - بكالوريوس - دبلوم عالي - الماجستير - الدكتوراه) بوزارة التعليم العالى السعودية.



تنسيق الدبومات الفنية 2023.. مؤشرات تنسيق الدبلوم الصناعي 5 سنوات

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 .

تجارة القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب المرشحين لبرنامج جورجيا

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، تعليمات مهمة للطلاب المرشحين للمقبول في إنجليزي وجورجيا.



تنسيق الدبلومات الفنية 2023..ننشر الكليات والمعاهد التي تقبل خريج الدبلوم التجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 .

تنسيق الدبومات الفنية 2023.. مؤشرات تنسيق الدبلوم الصناعي 5 سنوات

‎أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 .