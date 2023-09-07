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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرجل المصري حلو.. لينا شاماميان تشكر أم الدنيا وشعبها بمهرجان القلعة

حفل لينا شاماميان
حفل لينا شاماميان

حرصت المطربة لينا شاماميان، خلال حفلها بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، على توجيه الشكر لـ مصر، على احتضان الشعب السوري. 

وقدمت لينا شاماميان أغاني بالصعيدي، خلال حفلها بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، كما قدمت أغنية «البامية شوكتني»، وقدمت أيضاً أغنية بعنوان «يا ظريف الطول» وداعبت الجمهور قائلة: «أنا صرحت قبل كدة إن الرجل المصري حلو». 

 

حفل لينا شاماميان 

على مسرح المحكى وبصوت ساحر شدت السورية لينا شاماميان بوصلة طرب شملت مجموعة من اعمالها الخاصة والمؤلفات المصرية والسورية وعدد من الموشحات الشهيرة منها على موج البحر، لما بدا يتثنى، هنعيش ونشوف، يا ظريف الطول، قصة عشق، موال أتخاف هجرانى، شام، ميدلى هالا اسمر اللون - إن راح منك يا عين، ميدلى ياما دق ع الراس طبول - دلعونا، ميدلى ما روحش الغيط - بيبه، آخر العنقود، يا مال الشام، قدود حلبية، ميدلى تراث ارمنى وعراقى، ميدلى هالالى و ع العين موليتين.

قبلها وباداء متجدد تغنت الفنانة نسمة محجوب بمختارات من اعمالها الخاصة الى جانب مجموعة متنوعة من اشهر الاغانى باللغة الانجليزية كان منها كل شمس، حبيبى، يا محروسة، الحب المستحيل، كفاية، امرأة علي النار، خصوصا راجل، علي طبيعتى، وجوه، حياتى، ليالى أوچينى، حكاية شعب، الوقت يعدى، يا غاوى هروب، بالى معاك، تلك كانت الايام وغيرها.

وفى مفاجأة فنية مميزة نالت اعجاب واستحسان الجمهور شكلا لينا ونسمة ثنائى غنائى وقدما مجموعة من الاعمال الغربية الشهيرة.

وكانت مجموعة التشيللو ستيت اوف هارمونى قد عزفت عدد من الالحان العربية والأجنبية الشهيرة منها العاصفة، توبة، النمر الوردي، ميدلي عمر خيرت، الأب الروحى، ميدلي الأفلام العربية، ألف ليلة و ليلة وغيرها.

لينا شاماميان المطربة لينا شاماميان مهرجان القلعة للموسيقى والغناء حفل لينا شاماميان مسرح المحكي

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