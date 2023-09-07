بعد الاحتفال على طريقته.. أحمد عبد القادر لكريستيانو رونالدو: ربنا يسترها عليك

مازح نجم الأهلي أحمد عبد القادر كريستيانو رونالدو بصورة جديدة عبر حسابه بموقع إنستجرام.

حيث ظهر كريستيانو رونالدو في الصورة وهو يحتفل علي طريقة أحمد عبد القادر، بفرد ذراعه الأيسر وأشار إليه باليد اليمنى وأغلق عينه وكأنه يأخذ حقنة .

وعلق عبد القادر على صورة كريستيانو: ربنا يسترها عليك يا رونالدو.

وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب وقائد نادي النصر السعودي ترتيب هدافي الدوري السعودي لكرة القدم بعد مرور 5 أسابيع من بطولة الدوري وقبل فترة التوقف الدولي لأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمنتخبات .

وجاء رونالدو في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف سجلهم خلال 5 مباريات مع النصر مع صناعته 4 أهداف آخرين ، بينما احتل المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم اتحاد جدة الوصافة برصيد 5 أهداف ثم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي في المركز الثالث برصيد 5 أهداف .

وسجل رونالدو هاتريك في مباراة النصر والفتح بدوري روشن السعودي في الجولة الثانية التي انتهت بفوز النصر 5-0 كما سجل هدفين في فوز النصر على الشباب 4-0 بالجولة الثالثة قبل أن يسجل هدفا في فوز النصر على الحزم 5-1 بالجولة الخامسة من المسابقة .

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة متساويا مع التعاون صاحب المركز الثاني بينما يأتي اتحاد جدة في المركز الثالث برصيد 12 نقطة وبنفس الرصيد الأهلي في المركز الرابع والاتفاق في المركز الخامس برصيد 10 نقاط ثم النصر في المركز السادس برصيد 9 نقاط .