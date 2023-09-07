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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال يومين.. إعصار جديد ينذر بدمار هذه الدولة

إعصار
إعصار

من المتوقع أن يشتد إعصار لي ويتحول إلى عاصفة من الفئة الرابعة، وفقًا لتقارير المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC). 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تطورت العاصفة من الفئة الأولى إلى إعصار بسرعة رياح تصل إلى 75 ميلاً في الساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة.

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وتشير التوقعات إلى أن العاصفة قد تؤثر على جزر فيرجن وبورتوريكو في نهاية الأسبوع. وتتوقع السلطات أن يتحول إعصار لي إلى عاصفة كبيرة وخطيرة بحلول صباح السبت. 

إنذار وتحذير عن الإعصار لي

من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 145 ميلاً في الساعة، مما يجعله إعصارًا من الفئة الرابعة.

تم تحذير مناطق البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي، بما في ذلك جزر ليوارد، لاتخاذ تدابير الحذر، ويأتي هذا الإعصار بعد وصول إعصار إداليا إلى اليابسة في فلوريدا قبل أيام قليلة، مما تسبب في خسائر كبيرة.

من المتوقع أن يكون موسم الأعاصير الأطلسية لعام 2023 أكثر نشاطًا من المتوسط.

لا يزال تأثير تغير المناخ على تواتر العواصف الاستوائية غير واضح، ولكن زيادة درجات حرارة سطح البحر تعمل على تسخين الهواء فوقها وتوفير المزيد من الطاقة لدفع الأعاصير.

ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن تكون أكثر كثافة مع هطول أمطار أكثر غزارة.

إعصار إعصار مدمر البحر الكاريبي التدابير

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