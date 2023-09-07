صلاح حليمة: التمويل أحد أهم التحديات أمام مواجهة التحديات المناخية

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشؤون الأفريقية، أن مصر لها دور محوري في ملف مواجهة التغيرات المناخية .

وقال صلاح حليمة في مداخل هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" مصر استضافت قمة المناخ كوب 27 وأسفرت عن إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار".

وأضاف صلاح حليمة :" مصر تمتلك خبرة كبيرة في ملف التعامل مع قضايا المناخ، وهذا الدور المصرى وضح بشكل كبيرفي مشاركة مصر بقمة أفريقيا للمناخ".

وتابع صلاح حليمة:" على الدول الغنية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه تغيرات المناخ ويقومون بدعم الدول النامية ودول قارة أفريقيا الأكثر تضررا من التغيرات المناخية ".

وأكمل صلاح حليمة:" يجب التركيز على مشكلة التمويل والمساعدات المادية التى يتم توفيرها للدول النامية وخاصة الأفريقية لمواجهة تحدي تغير المناخ ".