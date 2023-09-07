أستاذ طب أطفال: علاج السمنة والأنيميا والتقزم في التغذية الصحية السليمة

أكدت الدكتورة لمياء محسن أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، أن مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم شديدة الأهمية وبدأت في عام 2019 .

وأضافت لمياء محسن في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" السمنة والأنيميا أمراض يجب التركيز عليها لأنها تؤثر على قطاع كبير من الأطفال، والأطفال في مصر تحت 18 سنة يمثلون 40 % من عدد السكان ".

وتابعت لمياء محسن :" التقزم والسمنة والانيميا يدلون على تواجد تغذية خاطئة للأطفال، وبالتالي قد يصاب الأطفال في المستقبل بأمراض مزمنة مثل السكر والضغط ".

واكملت لمياء محسن :" ما تم إنجازه في مبادرة الكشف عن السمنة والانيميا والتقزم رائع، والإعلام عليه دور في التوعية بالتغذية السلمية للأطفال ".

ولفتت لمياء محسن:" علاج أمراض السمنة والانيميا والتقزم يكون عن طريق التغذية السليمة الصحية للأطفال ".