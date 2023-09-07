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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لا تأكل الأرز يوميا... 7 طرق للتخلص من الإمساك المزمن نهائيا

10 طرق للتخلص من
10 طرق للتخلص من الإمساك المزمن نهائيًا

يعتبر الإمساك من المشاكل الصحية المنتشرة بشكل كبير  في الآونة الأخيرة، معاناة الكثير من الأشخاص من الإمساك، والإمساك المزمن ترجع لعدة أسباب أبرزها تناول الوجبات السريعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك علاجا سريعا للإمساك بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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10 طرق للتخلص من الإمساك المزمن نهائيًا

10 طرق للتخلص من الإمساك المزمن نهائيًا

زيادة تناول الألياف: قم بزيادة استهلاك الألياف الغذائية في نظامك الغذائي، حيث تساعد الألياف على زيادة حجم البراز وتعزيز الحركة المعوية.. تشمل مصادر الألياف الجيدة الخضروات الورقية، والفواكه، والحبوب الكاملة، والبقوليات.

زيادة شرب الماء: تأكد من شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم. السوائل الكافية تساعد في تليين البراز وتسهل عملية الهضم والحركة المعوية.

ممارسة التمارين الرياضية: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث تساعد النشاط البدني على تحفيز حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.

تناول وجبات صغيرة ومنتظمة: حاول تناول وجبات صغيرة ومنتظمة على مدار اليوم بدلاً من الوجبات الكبيرة والثقيلة. هذا يساعد على تحفيز الحركة المعوية ومنع تراكم البراز.

تجنب الأطعمة المسببة للإمساك: قلل من تناول الأطعمة التي تعرف بأنها تسبب الإمساك مثل الأطعمة المصنعة والأطعمة الدهنية والمكررة. قم بتضمين الأطعمة الطازجة والغنية بالألياف في نظامك الغذائي.

تجنب التأخير في الحاجة لدخول الحمام: عندما تشعر بحاجة للتغوط، قم بالاستجابة لهذه الحاجة على الفور وتجنب التأجيل. تأجيل التغوط يمكن أن يسبب تجفاف البراز وزيادة الإمساك.

تجربة الأطعمة المليّنة طبيعيًا: هناك بعض الأطعمة المليّنة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء. مثل الشوفان، والمشمش المجفف، والموز، والبطاطا الحلوة.

استخدام المليّنات الطبيعية: يمكن استخدام بعض المليّنات الطبيعية مثل زيت الزيتون، والزيتون المحشو بالفلفل الحار، وعصير الصبار لتسهيل الحركة المعوية.

تحديد وقت منتظم : حاول تحديد وقت يومي منتظم لدخول الحمام، حيث يمكن أن يساعد جدول.

 استشارة الطبيب: إذا استمر الإمساك المزمن ولم تتحسن الأعراض بعد تجربة هذه الطرق، فمن المهم استشارة الطبيب. قد يقوم الطبيب بتقييم حالتك وتوجيهك نحو العلاج المناسب، سواء كان ذلك عبارة عن تعديلات في النظام الغذائي أو وصف أدوية ملينة.

يجب أن تتحلى بالصبر وتكرار التجربة لبعض الوقت، حيث قد يحتاج جسمك إلى الاعتياد على التغييرات التي تقوم بها في نظامك الغذائي ونمط حياتك.

الامساك 10 طرق للتخلص من الإمساك المزمن نهائي ا زيادة تناول الألياف زيادة شرب الماء تناول وجبات صغيرة ومنتظمة الأطعمة المسببة للإمساك نظامك الغذائي ​​​​​​​health

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