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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعض العصائر تزيده.. اكتشف طرق علاج الإسهال المزمن

الإسهال
الإسهال

الإسهال المزمن من المشكلات التى تعرض الإنسان لمضاعفات عديدة من بينها الجفاف والتعب الشديد.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم طريقة علاج الإسهال المزمن.

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وتتوقف أغلب حالات الإسهال المزمن من تلقاء نفسها خلال أيام بدون علاج.

لكن إذا جربت إجراء بعض التغييرات على نمط حياتك وتلقي العلاجات المنزلية للإسهال دون جدوى، فقد يوصي الطبيب بتناول أدوية أو باتباع طرق علاجية أخرى.

المضادَّات الحيوية أو مضادات الطفيليات
قد تساعد المضادَّات الحيوية والأدوية المضادة للطفيليات على علاج الإسهال الناجم عن البكتيريا أو الطفيليات وإذا أصابك الإسهال المزمن بسبب فيروس ما، فلن تفيدك المضادَّات الحيوية.

العلاج ليحل محل السوائل
من الراجح أن ينصحك طبيبك بتعويض السوائل والأملاح.

ويعني هذا لمعظم البالغين شرب الماء المحتوي على الكهارل أو العصير أو الحساء وإذا كان شرب السوائل يؤلم معدتك أو يسبب لك القيء، فقد يوصي طبيبك بالحصول على السوائل عن طريق الوريد.

يُعد الماء بديلاً جيدًا للسوائل، لكنه لا يحتوي على الأملاح والكهارل والمعادن، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وهي ضرورية لوظائف الجسم.

يمكنك المساعدة على الحفاظ على مستويات الكهارل عن طريق شرب عصائر الفاكهة للحصول على البوتاسيوم أو تناول الحساء للحصول على الصوديوم. لكن بعض عصائر الفاكهة، مثل عصير التفاح، قد يفاقم الإسهال المزمن.

بالنسبة للأطفال، اسأل طبيبك عن استخدام محلول فموي لتعويض السوائل مثل البيديلات للوقاية من الجفاف أو تعويض السوائل المفقودة.

ضبط الأدوية التي تتناولها
إذا قرَّر طبيبك أن المضادات الحيوية تسبب إصابتك ب الإسهال المزمن، فقد يقوم بتخفيض الجرعة أو وصف دواء آخر.

علاج حالات كامنة
إذا كان سبب الإسهال المزمن هو وجود حالة طبية أشد خطورة، مثل مرض التهاب الأمعاء، فسيعمل طبيبك على التحكم في هذه الحالة.

قد تتم إحالتك إلى متخصص، مثل طبيب أمراض الجهاز الهضمي، الذي يمكن أن يساعدك في وضع خطة علاج الإسهال المزمن لك.

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