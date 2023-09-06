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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيخلي الإنسان متدمر.. إليك علاج متلازمة العظم الزجاجي

مرض العظم الزجاجي
مرض العظم الزجاجي

 يعد العظم الزجاجي من الأمراض النادرة حيث تبلغ نسبة الإصابة به شخص من 20 ألف شخص ، وله 4 أنواع :

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ووفا لماجاء في موقع vietnam ، فإن كل نوع من متلازمة العظم الزجاجي  له علامات مختلفة ولكن جميعها تشترك في شيء واحد: العظام الهشة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة مثل: نزيف الأنف السهل، الكدمات المتكررة، النزيف الشديد عند الإصابة، تلف الجلد، ضعف العضلات .

لا يمكن علاج العظم الزجاجي بشكل كامل ولكن يمكن تخفيف الأعراض، وهناك عدة طرق للحد من الكسور؛ استخدام الأدوية (المضادات الحيوية، مضادات الالتهاب لمنع الكسور، تقليل الألم، الحد من الجنف).

عادة، يمكن تحسين أعراض هذا المرض من خلال العلاج، مع رعاية علمية معقولة، إعادة التأهيل بالوخز بالإبر لزيادة قوة العظام، وزيادة مرونة العظام.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المرضى إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات K وD والكالسيوم وممارسة التمارين الرياضية المناسبة؛ الامتناع التام عن المنشطات لحماية الصحة والحد من الحالات الخطرة المحتملة.

ولإبطاء تطور المرض، يمكن للأشخاص المصابين بمرض العظم الزجاجي السباحة وهذه هي أفضل طريقة للتمرين العضلي الهيكلي لكامل الجسم وهي مناسبة جدًا للأشخاص الذين يعانون من العظام الزجاجية، لأن النشاط في الماء سيقلل بشكل كبير من فرصة الكسر.

للكشف عن مرض الجسم الزجاجي في وقت مبكر، يمكن للوالدين إجراء الاختبارات الجينية أو الموجات فوق الصوتية أثناء الحمل. 

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