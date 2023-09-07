التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه غرقا بمحطة مياه بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شخص لقى مصرعه غرقا بمحطة مياه بدائرة قسم شرطة العبور، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



كان تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ يفيد مصرع شخص غرقا بمحطة مياه العبور.



جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين استقبال أحد المستشفيات جثة شخص إثر تعرضه للغرق.



وكشفت التحريات مصرع "رمضان م ع ر"، 44 سنة، مقيم محافظة الجيزة، غرقا بمحطة مياه العبور بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الزوامل، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.